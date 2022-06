Comment débloquer sur Warzone et Vanguard l’UGM-8

Alors que le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone et de Vanguard est des plus imminents, les joueurs ont une idée précise des nouvelles armes qui seront de mise : la dague, le Vargo-S, le Marco 5 et l’UGM-8. Voici comment débloquer l’UGM-8.

La feuille de route de la Saison 4 de Warzone Pacific et de Vanguard a dévoilé l’arrivée imminente d’une pléthore de nouveaux contenus en jeu. De la nouvelle carte, Bonne Fortune, à la mise à jour de Caldera en passant par les nouveaux modes, il va y en avoir pour tous les goûts.

Néanmoins, comme toujours, parmi cette longue liste de réjouissances, certains n’ont d’yeux que pour les nouvelles armes. Si certaines d’entre elles seront disponibles dès lancement, d’autres comme le Vargo-S n’arriveront que plus tard.

Toutes ces armes ne sont pas dénuées d’intérêt, mais c’est surtout l’UGM-8, un LMG très mobile avec une vitesse de tir fulgurante, qui a rapidement fait tourner les têtes. Voici comment débloquer cette nouvelle arme de la Saison 4 de Warzone et Vanguard

Comment débloquer l’UGM-8 dans Warzone et Vanguard

Vous serez heureux d’apprendre que l’UGM-8 pourra être débloqué dans Warzone et Vanguard grâce aux niveaux gratuits du Passe de combat de la saison 4. Cela signifie que tous les joueurs peuvent se procurer cette nouvelle arme, qu’ils se soient offert le Passe de combat ou non.

Les développeurs n’ont pas encore dévoilé à quel niveau l’arme sera disponible, mais d’après ce qui a été mis en place dans les saisons précédentes, ce sera probablement au niveau 15 ou 31.

New weapons in Season 4: Marco 5 SMG (Launch)

UGM-8 LMG (Launch)

Push Dagger (Launch Window)

Vargo-S (In-Season) pic.twitter.com/vKSzqrhp1t — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 16, 2022

Bien évidemment, si vous préférez parer au plus pressé, il sera probablement également possible de la déverrouiller en achetant le pack qui va avec dans la boutique.

Les LMG n’ont pas l’habitude de défier la méta en raison de leur taille encombrante, mais l’UGM-8 pourrait bien être l’exception. “Qui a dit qu’un LMG devait vous ralentir ? Combinant une grande mobilité avec une cadence de tir élevée, l’UGM-8 est idéal pour les joueurs qui cherchent à suivre le rythme de leurs coéquipiers tout en offrant un tir suppressif”, ont déclaré les développeurs sur le blog Call of Duty.

Il semblerait que l’UGM-8 se comportera davantage comme un SMG léger, ce qui en fait une option des plus intéressantes. Cependant, les développeurs ont prévenu qu’il “dévore les munitions”, il faudra donc prendre le temps de l’équiper des bons accessoires.

Si l’UGM-8 a tout pour plaire sur le papier, il faudra néanmoins attendre le 22 juin pour voir ce qu’il vaut dans le feu de l’action sur Warzone et Vanguard.