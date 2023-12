Comment débloquer le Stormender dans MW3 et Warzone

Le Stormender est l’une des nouvelles armes de Modern Warfare 3 et Warzone, apportant une arme véritablement unique, contrairement à tout ce que nous avons déjà vu. Voici notre guide sur comment débloquer le nouveau lanceur EMP.

Comme prévu, la Saison 1 a introduit une gamme impressionnante de contenu dans Modern Warfare 3 et Warzone, bousculant le dernier jeu Call of Duty.

L’un des changements les plus importants est l’introduction de plusieurs nouvelles armes, certaines étant des classiques qui reviennent dans la série, mais d’autres étant complètement nouvelles.

L’arme la plus unique ajoutée dans la Saison 1 est le Stormender, une arme contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant. Voici comment débloquer le Stormender et obtenir le nouveau lanceur de MW3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tout ce que vous avez à faire pour débloquer le lanceur Stormender dans Modern Warfare 3 et Warzone est d’atteindre et de compléter le Secteur A12 du passe de combat de la Saison 1.

Activision

Ce lanceur extrêmement unique est décrit comme un “système d’armes de pointe qui tire un EMP localisé avec un léger retard”, et est un design complètement original non basé sur une arme réelle.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le Stormender est disponible dans le Secteur A12 du passe de combat de la Saison 1. Expliquant le rôle du Stormender, Sledgehammer a révélé dans les notes de patch du 30 novembre : “Cette toute nouvelle arme a le pouvoir d’abattre des séries d’élimination spécifiques et de détruire des drones avec ses capacités de verrouillage. Avec des munitions rechargeables illimitées et la capacité de désactiver et retarder l’équipement ennemi, cette arme sert de choc très réel au système, bien que les dommages aux Opérateurs soient minimes.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le passe de combat de la Saison 1 introduit également deux autres armes, le RAM-7 et le XRK Stalker. En plus de celles-ci, il offre une grande variété de cosmétiques, des nouveaux skins, des plans d’armes, et plus encore pour que les joueurs puissent les gagner.

Assurez-vous de consulter le reste de nos guides et contenus pour Modern Warfare 3 et Warzone pour la nouvelle saison :

Meilleures armes meta | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres FOV | Crossplay et crossplatform | SBMM | Liste des armes | Liste des cartes | Spoiler campagne | Installer/désinstaller campagne