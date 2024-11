Comment débloquer la Sirin 9 mm dans Black Ops 6 et Warzone

Black Ops 6 et Warzone accueillent l’événement The Hit List, introduisant la Sirin 9 mm. Voici comment débloquer cette arme secondaire automatique dans les modes Multijoueur, Zombies et Battle Royale.

Deux nouvelles armes, le Krig C et la Saug, ont été ajoutées avec le Passe de Combat de la Saison 1. En attendant que d’autres arrivent avec la mise à jour de mi-saison, l’événement The Hit List propose une arme secondaire full auto : la Sirin 9 mm.

L’article continue après la publicité

La Sirin 9 mm se débloque via l’événement The Hit List dans Black Ops 6 et Warzone. La communauté doit collecter 25 milliards de crânes avant la fin de l’événement, le 4 décembre.

L’article continue après la publicité

Activision

Les crânes s’obtiennent en réalisant des éliminations, avec un nombre différent selon le mode de jeu :

Multijoueur : 1 crâne par élimination

Zombies : 1 crâne toutes les 5 éliminations

Warzone : 5 crânes par élimination

Bien que vos éliminations individuelles contribuent peu à l’objectif global, vous pouvez compléter la page de récompenses personnelles en collectant 1 000 crânes pour débloquer un écran de chargement, une carte de visite, un emblème, une breloque d’arme et l’arme de mêlée Perceuse.

L’article continue après la publicité

Pour débloquer la Sirin 9 mm, il faudra donc compter sur les efforts collectifs de tous les joueurs.

Gameplay de la Sirin 9 mm

La Sirin 9 mm est classée comme une arme secondaire dans la nouvelle catégorie “Spécial”. Elle a tout d’une mitraillette, avec un fonctionnement automatique bien que sa cadence de tir soit assez lente. Les développeurs ont précisé qu’elle est efficace jusqu’à moyenne portée.

L’article continue après la publicité

Côté accessoires, la Sirin peut porter une lunette, une bouche, un canon, un accessoire canon et un chargeur.

L’article continue après la publicité

Elle semble être un excellent choix comme arme secondaire en Battle Royale, grâce à ses airs de mitraillette qui permettent de bien complémenter une classe longue distance sans avoir besoin de l’atout Surarmement.

Reste à voir comment la Sirin 9 mm influencera la méta. En attendant, découvrez les meilleures armes dans Warzone et Black Ops 6.