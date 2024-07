Comment débloquer le Silencieux de Quartier-maître dans Warzone et MW3

En plus d’apporter de nouvelles armes, la mise à jour de la Saison 5 de MW3 et Warzone a secrètement ajouté plusieurs accessoires comme le Silencieux de Quartier-maître, qui est rapidement devenu méta grâce à ses nombreux avantages et ses rares inconvénients.

Ce silencieux ressemble de près au JAK BFB avant son nerf, offrant une amélioration considérable du contrôle du recul, ce qui vous permet de toucher facilement des cibles à longue distance.

Voici comment débloquer le Silencieux de Quartier-maître dans la Saison 5 de Warzone et MW3.

Lancez MW3 ou Warzone Accédez à n’importe quelle configuration d’arme et ouvrez l’Armurerie Ouvrez la section Bouche et faites défiler jusqu’à la fin de la liste Recherchez le Silencieux de Quartier-maître et activez-le Complétez les huit défis requis pour l’obtenir. Les victoires compteront pour vos progrès de déblocage d’arsenal.

Pour obtenir le Silencieux de Quartier-maître dans Warzone et MW3, vous devez activer son déblocage dans l’Armurerie et compléter huit défis quotidiens. Le déblocage de cet accessoire devrait être simple, car il peut être réalisé en jouant simplement en multijoueur, en Warzone ou en Zombies.

Le Silencieux de Quartier-maître offre une amélioration de 10%, 23%, et 10% du contrôle du recul du canon, horizontal et vertical respectivement. Bien que l’accessoire Bouche affecte généralement les vitesses de visée et de tir après le sprint, le Quartier-maître ne les réduit que de 6%.

Activision LeSilencieux de Quartier-maître est devenu l’accessoire Bouche le plus populaire du jeu.

Bien que cela ne semble pas beaucoup, cet accessoire rend le recul beaucoup plus facile à gérer, améliorant presque toutes les catégories d’armes, avec une importance particulière pour les fusils d’assaut. Cela le rend extrêmement utile pour les longues distances, en particulier dans Warzone et sur les grandes cartes en multijoueur.

Cet accessoire est destiné à remplacer d’autres choix populaires comme le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 ou le Silencieux VT-7 Spiritfire, car il vous garde également hors des radars ennemis grâce à son silencieux intégré.

Assurez-vous donc d’équiper cet accessoire dans votre classe préférée pour garder votre arme sous contrôle et toucher facilement vos adversaires dans Modern Warfare 3 et Warzone.