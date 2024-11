Comment débloquer la Saug dans Black Ops 6 & Warzone

La mitraillette Saug fait son grand retour à l’occasion de la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone. Voici comment vous pouvez mettre la main dessus.

Black Ops 6 a été globalement bien accueilli par la communauté Call of Duty. La campagne solo et le nouveau système de mouvement omnidirectionnel ont reçu de nombreux éloges, même si les maps du multijoueur ont laissé certains joueurs sur leur faim.

Afin de maintenir l’engouement des fans, les mises à jour saisonnières doivent être à la hauteur. Mais trouver le bon équilibre peut être complexe, comme on a pu le voir ces dernières années, car ces mises à jour peuvent modifier l’expérience de manière significative.

La saison 1 de Black Ops 6 s’annonce pourtant impressionnante avec l’intégration avec Warzone, l’ajout de nouvelles cartes dont le retour de l’emblématique Hacienda de Call of Duty: Black Ops 4, et bien sûr, l’arrivée de nouvelles armes. Parmi elles, nous pouvons retrouver la célèbre mitraillette Saug.

Pour obtenir le célèbre Saug de Black Ops 4, vous devez atteindre la Page 6 du Passe de combat de la Saison 1. Vous devrez cependant débloquer toutes les autres récompenses de la page avec des jetons avant d’obtenir la mitraillette Saug. De plus, une variante exclusive (plan d’arme) de la Saug sera disponible en atteignant la page 11.

Quatre autres armes feront également leur apparition plus tard à l’occasion de la Saison 1 Rechargée : le fusil à pompe Maelstrom, le Power Drill, le Cleaver et le fusil de précision AMR Mod 4. Et oui, ce dernier est bel et bien le célèbre sniper Barrett 50-Cal de Modern Warfare 2.

En attendant cette nouvelle saison, découvrez quelles sont les meilleures armes de Black Ops 6 que vous devez impérativement monter en niveau avant leur arrivée dans Warzone, afin de rester en tête de la méta.

