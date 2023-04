Comment débloquer le Cronen Squall dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 ?

La Saison 3 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 s’apprête à faire ses débuts, introduisant avec elle une pléthore de nouveaux contenus tels que de nouveaux modes, de nouveaux opérateurs et de nouvelles armes, à savoir le FJX Imperium et le Cronen Squall. Voici tout ce qu’il faut savoir pour débloquer cette arme prometteuse.

Alors que la Saison 2 est sur le point de s’achever, les développeurs ont levé le voile sur les nouveautés attendues pour la Saison 3 de Modern Warfare 2 et Warzone 2. Entre les nouveaux modes, les nouveaux opérateurs, les nouvelles cartes, ou encore les nouvelles armes, les joueurs vont avoir de quoi faire.

Outre l’Intervention, un emblématique fusil de précision qui avait fait ses débuts dans le Modern Warfare de 2009, un nouveau fusil de combat sera également d’actualité, le Cronen Squall. Décrit comme un fusil semi-automatique taillé pour les combats à longue distance où il peut briller grâce à ses “dégâts exceptionnels”, le Cronen Squall pourrait bien changer la donne sur Al Mazrah.

Activision La feuille de route de la Saison 3 de Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Le Cronen Squall sera disponible gratuitement grâce au Passe de Combat de la Saison 3 de Modern Warfare 2 et Warzone 2, qui sera accessible dès le 12 avril, date à laquelle la nouvelle saison fera ses débuts.

Le secteur du Passe de Combat dans lequel il sera disponible n’ont pas encore été révélés, mais étant donné que dans la Saison 2, le KV Broadside et l’ISO Hemlock étaient respectivement dans les secteurs B4 et B11, il se pourrait que ce soit le cas également pour le FJX Imperium et le Cronen Squall.

Au vu de la domination de l’ISO Hemlock, du KV Broadside et du Tempus Torrent au cours de la Saison 2, il y a de grandes chances pour que le Cronen Squall se fasse rapidement une place dans la méta.