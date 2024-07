Comment débloquer le kit de conversion JAK canon large dans Warzone et MW3

Le kit de conversion JAK canon large ramène le Blunderbuss d’Advanced Warfare et de WWII dans MW3 et Warzone, permettant aux joueurs de retrouver ce puissant fusil à pompe.

Voici comment vous pouvez obtenir le JAK canon large.

Pour débloquer l’accessoire JAK canon large, vous devez compléter cinq défis de la Semaine 1 de la Saison 5 de MW3 et Warzone. Ces défis peuvent être réalisés en multijoueur, dans Warzone ou dans le mode Zombies, et peuvent même être combinés.

Voici tous les défis disponibles pour vous aider à les compléter.

Multijoueur

Faites 40 éliminations.

Éliminez 30 opérateurs à longue distance.

Éliminez 25 opérateurs en étant dans les airs.

Éliminez 20 opérateurs en tirant au jugé avec une mitraillette.

Faites 10 éliminations de type Une balle, un mort avec un fusil de précision.

Faites 5 éliminations propres avec un fusil à pompe.

Faites 3 triples éliminations d’opérateurs avec une mitraillette.

Zombies

Faites 250 éliminations.

Faites 250 éliminations avec un fusil à pompe de rareté épique (violette) ou mieux.

Faites 250 éliminations avec un fusil à pompe Sacré punchée.

Faites 100 éliminations en tirant au jugé avec une mitraillette.

Faites 200 éliminations de type Une balle, un mort avec un fusil de précision.

Éliminez 20 fois 10 zombies sans subir de dégâts avec un fusil à pompe.

Éliminez 3 Massacreurs avec une mitraillette.

Warzone

Sur Urzikstan dans Warzone, éliminez 15 opérateurs dans la région centrale.

Sur Urzikstan dans Warzone, obtenez 15 éliminations d’opérateurs dans la région est.

Sur Urzikstan dans Warzone, obtenez 15 éliminations d’opérateurs dans la région sud.

Sur Urzikstan dans Warzone, obtenez 15 éliminations d’opérateurs dans la région nord-ouest.

Dans Warzone, terminez 7 fois dans le top 10.

Dans Warzone, terminez 15 contrats.

Dans Warzone, ouvrez 75 caches de butin.

Le kit de conversion JAK canon large transforme le fusil de précision MORS en fusil à pompe Blunderbuss, déjà vu dans Advanced Warfare et WWII de Sledgehammer Games. Cet accessoire améliore la mobilité, la précision et la maniabilité, tout en réduisant considérablement la portée, les dégâts et le contrôle du recul.

Le Blunderbuss n’était pas une arme méta dans les titres précédents et il a encore du mal à se démarquer dans MW3 et Warzone. Cela est principalement dû aux inconvénients qu’il apporte, notamment avec les accessoires canon et munitions étant restreints.

Cependant, il offre un gameplay amusant et stimulant grâce à son rechargement unique et ses performances, surtout à courte portée.