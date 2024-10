Comment débloquer le JAK Purifier dans MW3 et Warzone

Le JAK Purifier est un accessoire unique disponible dans MW3 et Warzone, et voici comment vous pouvez le débloquer le plus rapidement possible.

Ajouté dans la Saison 1, le JAK Purifier est un lance-flammes portatif que l’on peut équiper sur la plupart des fusils d’assaut et fusils de combat. Une fois équipé, il permet de brûler et d’incinérer les ennemis à courte distance, et il peut même contrer les boucliers anti-émeute.

Avant de pouvoir l’utiliser et de commencer à enflammer vos adversaires, vous devez d’abord débloquer le JAK Purifier. Voici comment y parvenir et pourquoi cet accessoire pourrait bien se faire une place dans la méta.

Le JAK Purifier se débloque via le déblocage d’arsenal en l’activant et en gagnant cinq points de déverrouillage. Un point de déverrouillage est attribué chaque fois que vous complétez un défi quotidien, remportez une partie en multijoueur ou survivez suffisamment longtemps dans Warzone.

Assurez-vous d’activer le défi de cette pièce détachée avant de tenter de la débloquer, ce que vous pouvez faire en suivant ces instructions :

Allez dans le menu des défis. Sélectionnez Déblocages d’arsenal. Entrez dans l’onglet Pièces détachées pour filtrer les déverrouillages disponibles. Cherchez le JAK Purifier dans la liste et sélectionnez-le.

Quelle est l’efficacité du JAK Purifier ?

Activision

Le JAK Purifier est un accessoire médiocre qui n’est pas particulièrement compétitif. Même avec une précision parfaite, son TTK reste lent, que ce soit en multijoueur ou dans Warzone. En conséquence, la plupart des mitraillettes, fusils à pompe, et même fusils d’assaut surpasseront ce lance-flammes en combat rapproché.

Cependant, le JAK Purifier a un rôle très spécifique en tant que l’un des meilleurs contre aux boucliers anti-émeute dans le jeu. Contre un bouclier anti-émeute, les flammes du JAK Purifier passent directement à travers, comme si son utilisateur n’avait aucune protection.

Le JAK Purifier est aussi particulièrement amusant à utiliser. Même s’il n’est pas méta, un lance-flammes sous le canon est une idée hilarante qui vous permet d’incinérer quiconque se trouve sur votre chemin. Si vous cherchez à vous détendre et à vous amuser, alors pourquoi ne pas essayer cet accessoire unique ?

Si vous souhaitez débloquer une autre pièce détachée amusante, nous vous conseillons alors d’obtenir le JAK Voltstorm. Découvrez également notre tier list Modern Warfare 3 et Warzone afin de connaitre les meilleures armes du moment.