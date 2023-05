Comment débloquer FTAC Siege dans MW2 et Warzone 2

La mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone 2 et de Modern Warfare 2 a introduit le nouveau pistolet FTAC Siege qui s’avère redoutable. Découvrez donc comment vous pouvez l’obtenir.

Avec l’arrivée de la mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone 2 et de Modern Warfare 2, les joueurs peuvent profiter de deux nouvelles armes.

Après l’Intervention et le Cronen Squall de la saison 3, la MAJ Rechargée a introduit deux nouvelles armes, deux pistolets.

Le FTAC Siege est l’un de ces deux pistolets. Cette arme entièrement automatique devrait rapidement trouver sa place dans les classes des joueurs en raison de sa forte puissance à courte distance.

Alors si vous souhaitez débloquer le FTAC Siege dans MW2 ou Warzone 2, voici comment vous devez faire.

Les joueurs peuvent débloquer le FTAC Siege dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 en effectuant 50 kills au jugé avec des pistolets.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Ce défi peut sembler difficile au premier abord, mais en utilisant le multijoueur de Modern Warfare 2, la tâche sera beaucoup plus facile. Équipez votre pistolet préféré avec des accessoires pour améliorer le tir au jugé et dirigez-vous vers la playlist de la carte Shipment 24/7 ou une autre playlist de petites cartes pour terminer ce défi aussi rapidement que possible.

Cependant, si vous êtes trop faignant pour faire ce défi, vous pouvez alors simplement acheter cette arme via un pack de la boutique qui sera disponible lors du lancement de la MAJ Rechargée.

Le FTAC Siege est “conçu pour être compact et maniable”, et malgré le fait que ce soit une arme secondaire qui ne peut pas être utilisée en akimbo, les développeurs ont indiqué que cette arme est “à tir rapide et un atout important dans les situations de combat rapproché”.

Le FTAC Siege est également “hautement personnalisable”, offrant une “suite complète de nouveaux accessoires passionnants”, avec notamment des “crosses de qualité et une gamme de bouche empruntés au large choix d’accessoires des mitraillettes”.

Alors si vous cherchez une excellente arme secondaire sans avoir à utiliser l’atout Surarmement, le FTAC Siege semble être une excellente option pour la saison 3.