Comment débloquer le camouflage Constellation’s End dans MW3 & Warzone

Le grind des camouflages dans MW3 et Warzone touche enfin à sa fin avec la Saison 6, mais pas avant l’arrivée d’un dernier skin d’arme à débloquer : le camouflage Constellation’s End.

Bien que la plupart des joueurs aient déjà débloqué leurs camouflages de maîtrise, chaque nouvelle mise à jour a introduit de nouveaux camouflages de prestige à débloquer. Le dernier en date est Constellation’s End, un camouflage animé et coloré qui rendra votre arme unique sur le champ de bataille.

L’article continue après la publicité

Avant que Black Ops 6 ne débarque avec ses propres défis de maîtrise, voici comment débloquer le quatrième et dernier camouflage de prestige à partir du 18 septembre.

L’article continue après la publicité

Pour débloquer le camouflage Constellation’s End, vous devez accumuler 300 000 XP avec l’arme en question. Cependant, il y a une condition : vous devez d’abord avoir atteint le niveau maximum de l’arme et avoir débloqué les trois autres camouflages de prestige pour cette arme, à savoir : Technique unique, Obsidienne en fusion et Mercure.

L’article continue après la publicité

Chacun de ces camouflages nécessite également une grande quantité d’XP d’arme. Voici le détail complet des exigences pour chaque camouflage, y compris Constellation’s End :

Atteindre le niveau maximum de l’arme. Gagner 150 000 XP pour débloquer Technique unique. Obtenir 200 000 XP supplémentaires pour débloquer Obsidienne en fusion. Utiliser l’arme et gagner 250 000 XP pour obtenir Mercure. Enfin, gagner 300 000 XP supplémentaires pour débloquer le camouflage Constellation’s End.

Activision Constellation’s End se débloque au début de la saison 6, le 18 septembre.

Si vous avez suivi les camouflages de prestige pour vos armes préférées chaque saison, vous devriez pouvoir accumuler rapidement l’XP nécessaire pour terminer ce défi. Cependant, si vous commencez à peine avec une arme que vous avez peu utilisée, il vous faudra un total de 900 000 XP pour le débloquer complètement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le moyen le plus rapide pour débloquer les camouflages de prestige

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez accomplir cela à la fois sur MW3 et Warzone. Les éliminations et les objectifs capturés dans l’un ou l’autre jeu contribuent à votre progression. Comme il est plus difficile de faire des kills dans Warzone, vous gagnez également un bonus d’XP d’arme en survivant avec l’arme que vous utilisez.

Cela dit, le mode multijoueur reste le moyen le plus rapide de débloquer les camouflages de prestige, car l’action y est beaucoup plus intense. Nous vous recommandons de jouer au mode Moshpit de petites cartes, où les kills sont nombreux, ou au mode Guerre terrestre, où les parties sont plus longues, vous laissant plus de temps pour accumuler de l’XP.

L’article continue après la publicité

Il est également important de garder à l’esprit que Constellation’s End, ainsi que les autres camouflages de prestige, seront transférés dans Warzone lorsque Black Ops 6 sera intégré. Cependant, aucun élément ne sera transféré directement dans Black Ops 6 lui-même, car Treyarch introduira un nouveau lot d’armes et d’opérateurs.