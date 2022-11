Comment consulter son ratio K/D sur Modern Warfare 2 ?

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que Modern Warfare 2 vient à peine de faire ses débuts, c’est le moment où jamais de faire ses preuves. De ce fait, les statistiques individuelles des joueurs ont pris une importance non négligeable, en particulier le ratio K/D. Voici comment le consulter.

Modern Warfare 2 a fait une entrée des plus remarquées dans le paysage vidéoludique. En effet, il s’agit du lancement le plus réussi de la franchise. Jour après jour, ce nouveau Call of Duty ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes, consolidant plus que jamais sa position.

Si les joueurs tâtonnent encore en cherchant à se familiariser avec Modern Warfare 2, beaucoup aspirent avant tout à s’illustrer au sein de la communauté Call of Duty. De nombreux joueurs cherchent plus que jamais à réaliser de bonnes performances pour conserver de bonnes statistiques, avec en tête de liste le ratio K/D.

Pour l’instant, jusqu’à ce que les développeurs ajoutent des classements, probablement avec le coup d’envoi de la Saison 1 de Modern Warfare 2, la seule façon de vérifier votre ratio K/D est de le faire match par match à la fin de chaque partie.

Certains contenus que la communauté Call of Duty ont pris l’habitude d’utiliser sont manifestement absents de la version complète de Modern Warfare 2, et la caserne, qui contient normalement les tableaux de classement et le suivi des statistiques, est l’une des fonctionnalités qui n’a pas encore été introduite en jeu.

Il n’y a pas encore eu d’explication à ce sujet, mais si vous voulez vraiment obtenir des informations à jour sur votre ratio K/D, et que vous ne voulez pas le faire manuellement, vous pourrez prochainement vous tourner vers un tracker.

CODTracker est réputé pour être une bonne source d’informations lorsqu’il s’agit de vérifier votre ratio K/D et vos récentes performances en match, mais il n’est pas encore en mesure de fournir ces données.