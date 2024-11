Comment CoD peut résoudre le problème des tricheurs ? Un développeur de l’anti-cheat Valorant répond

Un analyste de Riot Games, spécialisé dans le logiciel anti-cheat Vanguard, a partagé son avis sur ce qu’Activision pourrait faire pour enfin résoudre le problème de la triche dans Call of Duty, un problème que le logiciel Ricochet peine à maîtriser.

Depuis le lancement de Black Ops 6, et particulièrement du mode Ranked, la triche a atteint des sommets. Dans les rangs les plus élevés, il est presque impossible de trouver une partie sans qu’un joueur ne triche. Ce problème a également envahi Warzone, comme cela a souvent été le cas par le passé.

La situation est si préoccupante que certains joueurs ont tout simplement arrêté de jouer. Malgré les annonces d’Activision affirmant avoir banni 19 000 comptes lors d’une récente vague de bannissements, le problème persiste.

À l’opposé, le logiciel Vanguard de Riot Games, utilisé dans des jeux à succès comme Valorant et League of Legends, n’est certes pas parfait, mais son taux de performance contre les tricheurs est nettement supérieur. Un analyste de Vanguard a expliqué comment Activision pourrait améliorer Ricochet.

“Si c’était à moi de décider, je cesserais de trop compter sur les systèmes d’IA pour résoudre ces problèmes. L’IA a sa place, mais elle ne s’attaque pas pleinement au problème de fond. Une approche plus efficace consisterait à cibler directement les logiciels de triche au lieu de se fier uniquement aux modèles d’analyse comportementale ou d’aide à la visée.“

L’analyste poursuit en évoquant l’importance d’exploiter les outils existants : “Avec un pilote au niveau du noyau déjà en place, il devrait être possible de détecter les logiciels de triche exécutés localement sur une machine sans nécessiter de pilote au démarrage. Des outils existent, tout est une question de les déployer correctement.“

Un autre point soulevé par l’expert concerne l’impossibilité pour les joueurs sur console de désactiver le crossplay dans le mode Ranked. Cela les oblige à affronter les mêmes problèmes que les joueurs PC, où la triche est plus courante.

“Je trouve inquiétant que les joueurs console soient forcés de jouer dans un environnement compétitif non sécurisé. Si le crossplay doit être obligatoire, il serait alors peut-être pertinent d’imposer certaines fonctionnalités de sécurité de Windows, comparables à celles présentes sur Xbox ou PlayStation, pour garantir une expérience plus juste et équilibrée.“

L’expert conclut en mettant en avant l’impact de la triche sur les joueurs de haut niveau et sur l’écosystème compétitif de Call of Duty : “Quand la triche affecte fortement les meilleurs joueurs et la compétition, il est peut-être temps de repenser l’approche.“

Bien que Vanguard ait suscité des inquiétudes lors de son lancement à cause des questions de confidentialité liées au pilote au niveau du noyau, son efficacité contre les tricheurs est indéniable alors que de son côté, Ricochet, ne parvient pas à fournir les mêmes résultats.

Reste à savoir si Activision choisira de revoir sa stratégie et de mettre en place des mesures anti-triche plus robustes. Pour l’instant, les joueurs sont désespérés et demandent une solution durable pour enfin profiter du jeu sans être perturbés par les tricheurs.