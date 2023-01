Comment annuler le recul des armes dans Warzone 2 ?

Le spécialiste de Warzone 2, JGOD a récemment dévoilé un site extrêmement pratique qui vous aide à trouver les meilleurs accessoires pour réduire le recul de vos armes afin d’être extrêmement précis.

Que vous choisissiez les armes les plus populaires de Warzone 2 ou celles qui sont négligées, les accessoires que vous choisissez auront toujours un impact considérable sur le comportement de votre arme.

Selon le type de classe que vous recherchez, certains accessoires sont considérés comme plus puissants que d’autres et présentent des avantages et des inconvénients différents.

Et souvent, les joueurs choisissent des accessoires qui réduisent le recul de l’arme, ce qui leur permet de rester précis sur les adversaires.

Mais choisir les bons accessoires qui vont réduire le recul d’une arme peut s’avérer une tâche difficile.

Heureusement, l’expert de Warzone, JGOD a récemment dévoilé comment les joueurs peuvent trouver les accessoires parfaits pour éliminer le recul sur leurs armes.

Par le biais du site de statistiques de Warzone 2, Sym.gg, JGOD révèle comment les joueurs peuvent déterminer les meilleurs accessoires à utiliser pour leurs classes.

En comparant les statistiques détaillées sur les accessoires fournies par ce site, les joueurs peuvent mieux comprendre quels accessoires réduisent le plus le recul vertical et horizontal. En créant une classe du Kastov 762 avec zéro recul, JGOD s’est rendu compte que l’accessoire TY-LR8 (Bouche) est en fait l’un des meilleurs pour réduire le recul, et que celui-ci est disponible sur de nombreuses armes.

Après l’avoir ajouté avec d’autres accessoires qui réduisent le recul comme la Poignée avant de mercenaire ou la Poignée Demo-X2 sur la RPK, JGOD démontre que l’arme a “peu ou pas de recul“.

En outre, JGOD déclare également que si les silencieux sont utiles, si vous cherchez à éliminer le recul, il existe de meilleures options qui peuvent être trouvées qui réduisent le recul beaucoup plus efficacement.

Ainsi, pour ceux qui cherchent à créer une classe sans recul pour n’importe quelle arme, suivez le conseil de JGOD et utilisez le site Sym pour déterminer quels accessoires conviennent le mieux à votre classe.