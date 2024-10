Combien de personnes jouent à Call of Duty Black Ops 6 ? Compteur de joueurs

Le dernier opus de la franchise phare d’Activision, Call of Duty Black Ops 6, est sorti le 25 octobre sur consoles et PC, mais à quel point ce nouveau titre est-il un succès ?

En 2024, les amateurs de FPS ont l’embarras du choix avec Counter-Strike 2, XDefiant, Valorant, sans oublier les versions plus anciennes de CoD qui rivalisent toutes pour attirer l’attention dans un genre déjà saturé.

D’habitude, une nouvelle entrée dans la franchise a tendance à détourner les joueurs des précédents volets, mais les premiers indices montrent que Black Ops 6 réussit non seulement à conserver le cœur de la communauté CoD, mais également à l’élargir de manière significative.

Après deux ans de baisse des joueurs sur Steam, les chiffres sont en hausse, et il est intéressant d’analyser les données disponibles pour mieux comprendre les performances de Black Ops 6.

Combien de personnes jouent à Black Ops 6 ?

Les chiffres précis pour Black Ops 6 ne sont pas encore disponibles. Cependant, quelques statistiques peuvent donner une idée de la tendance générale.

Selon SteamDB, le pic de joueurs de Call of Duty entre le 26 et le 27 octobre a atteint 306 460 utilisateurs en 24 heures. Ce chiffre ne représente pas uniquement les joueurs de Black Ops 6, puisqu’il englobe différents jeux et modes, du multijoueur traditionnel à Warzone en passant par les campagnes individuelles.

Activision

Toutefois, un aperçu des moyennes sur six mois permet de mieux saisir la situation. En se basant sur le graphique des pics de joueurs sur 24 heures entre mai et octobre 2024 fourni par SteamDB, le total des joueurs restait majoritairement stable autour de 100 000 joueurs simultanés. Ce chiffre n’a augmenté que deux fois durant cette période : en mai et en août, deux moments correspondants aux week-ends de jeu gratuit.

On peut supposer, d’après ces observations, que Black Ops 6 a été en grande partie responsable de cette augmentation des joueurs de Call of Duty. Mais il est difficile de savoir précisément combien de personnes jouent au nouveau volet. Il est important de noter que toutes ces données concernent uniquement les joueurs PC sur Steam et ne prennent pas en compte les consoles.

En considérant le fait que Call of Duty: Black Ops 6 est également disponible pour les membres du Game Pass sur PC, une grande partie des joueurs sur cette plateforme n’utilisent probablement pas Steam.

Comme la franchise est traditionnellement très populaire sur Xbox et PlayStation, on peut estimer que le pic de joueurs sur les trois plateformes pourrait atteindre les 2 millions, Steam ne représentant qu’une fraction de ce total.