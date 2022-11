Combien de joueurs y a-t-il sur Warzone 2 & Modern Warfare 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que la popularité de la franchise Call of Duty ne fait aucun doute, il est possible de voir ce qu’il en est en 2022 à présent que Modern Warfare 2 et Warzone 2 sont tous deux sortis.

Après une longue attente, la Saison 1 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 a enfin fait ses débuts le 16 novembre 2022, et sans surprise la communauté Call of Duty s’est jetée sur les 2 titres, avide de découvrir tous les nouveaux contenus disponibles, avec comme fer de lance le mode DMZ inspiré d’Escape from Tarkov.

Bien que les 2 jeux puissent être téléchargés séparément, ils disposent du même client et sont disponibles ensemble sur Steam. Si vous vous demandez combien de personnes jouent actuellement à Modern Warfare 2 et W2, voici un début de réponse.

Combien de personnes jouent à Warzone 2 et Modern Warfare 2 en 2022 ?

Selon SteamCharts, Modern Warfare 2 et Warzone 2 ont attiré en moyenne 184 687 joueurs au cours des 30 derniers jours, avec un pic à 488 897 joueurs en novembre 2022.

Bien que Warzone 2 ne dispose pas d’un affichage indiquant le nombre total de joueurs, Activision a néanmoins révélé que ce nouveau titre de la franchise Call of Duty avait atteint un total de 25 millions de joueurs, 5 jours seulement après son lancement.

Steamcharts Modern Warfare 2 et Warzone 2 ont réalisé un beau démarrage.

Malheureusement ces informations ne concernent que Steam. Il est impossible de savoir exactement combien de personnes jouent à Modern Warfare 2 et W2 sur les autres plateformes.

Lorsque la bêta de Modern Warfare 2 a été lancée, elle a établi de nouveaux records de participation. Warzone 2 étant entièrement free-to-play, un grand nombre de joueurs ont pu y jouer immédiatement lors de sa sortie le 16 novembre.