Tous les emplacements des coffres-forts et comment les ouvrir dans Black Ops 6

Il n’y a rien de pire que de retourner dans la Planque et de constater le fait d’avoir seulement 130$ à dépenser pour des améliorations. Mais pas de panique ! Vous pouvez rejouer les missions et récupérer les 9 coffres-forts de la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 grâce à ce guide.

Bien que la campagne de BO6 soit relativement courte avec seulement neuf missions, il est facile de se laisser emporter par l’histoire et de manquer des secrets cachés comme des enregistrements audio, des easter eggs, et surtout, des coffres-forts remplis d’argent. Étant donné que l’argent est une ressource cruciale et assez rare dans BO6, vous voudrez certainement localiser tous les coffres-forts de la campagne.

Emplacement du coffre-fort de la Planque













Le premier coffre-fort se trouve dans la Planque. Il est situé dans l’une des chambres du deuxième étage, mais vous devrez résoudre une série d’énigmes pour obtenir le code. Voici chaque étape :

Énigme du piano : Prenez la lampe UV, trouvez les cinq notes numérotées et jouez-les sur le piano.

: Prenez la lampe UV, trouvez les cinq notes numérotées et jouez-les sur le piano. Énigme du générateur : Tournez deux fois la chaudière pour la fermer, réglez le carburant à mi-chemin, allumez la Veilleuse, puis tournez à nouveau la chaudière deux fois pour l’ouvrir.

: Tournez deux fois la chaudière pour la fermer, réglez le carburant à mi-chemin, allumez la Veilleuse, puis tournez à nouveau la chaudière deux fois pour l’ouvrir. Énigme du clavier : Utilisez la lampe UV pour scanner les plans, ajoutez les numéros au code, et utilisez le journal de décryptage pour trouver le bon code par essais et erreurs.

: Utilisez la lampe UV pour scanner les plans, ajoutez les numéros au code, et utilisez le journal de décryptage pour trouver le bon code par essais et erreurs. Énigme de l’ordinateur : Associez les chiffres aux lettres pour former les mots “bunker”, “cellule”, “ouvrir” et “porte” (l’ordre peut varier).

: Associez les chiffres aux lettres pour former les mots “bunker”, “cellule”, “ouvrir” et “porte” (l’ordre peut varier). Énigme de la radio : Ajustez la fréquence radio, écoutez les mots-clés d’objets et utilisez la lampe UV pour trouver les chiffres sur les objets afin d’obtenir un code à quatre chiffres.

Récompense : 1000$ et un plan de couteau

Consultez notre guide complet de la Planque si vous avez besoin d’aide pour résoudre ces énigmes.

Emplacement du coffre-fort de la mission Vendetta











Pour trouver le coffre de la mission Vendetta, traversez l’allée à gauche du bâtiment principal. Vous verrez une pile de caisses derrière un camion. Grimpez sur le camion et sautez jusqu’au balcon avec une grille d’aération.

Retirez le couvercle de la grille et avancez dans le conduit jusqu’à ce qu’un message “SIGNAL FAIBLE” apparaisse à l’écran. Quand vous êtes au-dessus de l’endroit précis, ouvrez la trappe et descendez. Attention aux ennemis en bas. Le plus important est de localiser la radio sur un bureau près d’une machine à café.

Ajustez les ondes de la radio pour qu’elles correspondent à celles de l’arrière-plan. Une voix vous donnera alors le code. Celui-ci change à chaque partie, mais il est répété plusieurs fois.

Dans le coin opposé de la pièce, vous trouverez le coffre-fort sous un tableau blanc. Interagissez avec lui et entrez le code pour le déverrouiller.

Récompense : 1000$

Emplacement du coffre-fort de la mission Cible prioritaire









Dans la mission Cible prioritaire, dirigez-vous vers la zone restreinte derrière le bar. Ici, contournez le garde et entrez dans la pièce derrière les rideaux rouges. À ce moment-là, vous commencerez à recevoir un signal.

Collez-vous au mur à droite et sortez de la pièce par les rideaux jaunes à droite. Vous y trouverez une radio. Ajustez-la pour obtenir le mot de passe, unique à chaque partie. Le coffre est juste derrière vous.

Récompense : 1000$

Emplacement du coffre-fort de la mission Saison de chasse









Dans Saison de chasse, explorez un campement dans le coin sud-ouest de la carte, près du village.

Vous y verrez une maison délabrée de trois étages. Dans une pièce au deuxième étage, il y a une radio à côté d’une vieille télévision. Ajustez-la pour obtenir le code. Comme d’habitude, il change à chaque partie.

Sortez ensuite par la porte de droite et cherchez le coffre-fort dans cette pièce éclairée en jaune. Entrez le code pour récupérer votre récompense.

Récompense : 1000$

Emplacement du coffre-fort de la mission Le berceau







Passez par la porte à gauche de l’entrée principale du palais. Une fois à l’intérieur, vous commencerez à recevoir un signal.

Montez les escaliers et entrez dans la pièce à gauche. Cherchez une radio sur la table et ajustez-la pour recevoir le code.

Le coffre-fort est sur le mur à gauche de la radio. Ouvrez-le pour obtenir vos récompenses.

Récompense : 1000$

Emplacement du coffre-fort de la mission Émergence







Le coffre-fort se trouve dans la zone de Recherche cognitive, située dans le coin sud-est de la carte lors de la mission Émergence. Montez les escaliers pour entrer dans l’aile Recherche cognitive et suivez le couloir jusqu’à atteindre la machine Futz.

Prenez à droite et continuez dans le couloir jusqu’à apercevoir le graffiti d’un œil. Restez à droite et cherchez une radio sur une étagère. Ajustez-la pour obtenir le code.

Faites ensuite demi-tour et marchez dans le couloir, en restant à droite des machines à laver. Vous trouverez le coffre-fort à côté de blouses de laboratoire suspendues.

Récompense : 1000$

Emplacement du coffre-fort de la mission Grand parieur







Dans le casino, descendez au niveau inférieur en empruntant le grand escalier. Une fois en bas, allez à gauche et continuez jusqu’à atteindre un ascenseur doré.

À gauche de l’ascenseur, vous trouverez une radio sur une table. Ajustez-la pour écouter le code. Passez ensuite devant l’ascenseur doré. Quand vous atteignez le mur, tournez-vous légèrement à droite pour repérer le coffre-fort.

Récompense : 1000$

Emplacement du coffre-fort de la mission Contrôle au sol







Dans la mission Contrôle au sol, le coffre-fort se trouve dans la zone des départs de l’aéroport. Cherchez l’affichage des vols annulés. Avancez vers celui-ci et regardez derrière le comptoir pour trouver une radio.

Après avoir réglé la radio pour obtenir le code, cherchez le coffre en vous rendant à la porte Office 1, juste à côté des distributeurs. À l’intérieur, vous trouverez le coffre-fort sur un mur.

Récompense : 1000$

Emplacement du coffre-fort de la mission Sous les radars









Le coffre-fort se trouve dans le coin nord-ouest de la carte, dans une zone appelée Radar Dish. Cherchez un bâtiment avec une antenne en rotation. Utilisez l’échelle à côté de la porte du bâtiment pour grimper sur le toit. Une fois là, entrez par la porte à droite et trouvez une radio sur la table.

Ajustez-la et mémorisez le code. Regardez ensuite derrière vous. Le coffre-fort se trouve dans le coin droit à l’intérieur de la clôture.

Récompense : 1000$

Et voilà, vous avez trouvé tous les coffres-forts de la campagne de BO6. Si vous avez déjà terminé l’histoire principale, pourquoi ne pas plonger dans le multijoueur ou le mode Zombies maintenant ?