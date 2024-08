Classement des jeux Call of Duty: Black Ops avant BO6

Alors que les fans de Call of Duty du monde entier se préparent pour la sortie de Black Ops 6 le 25 octobre 2024, il est temps de jeter un coup d’œil rétrospectif à cette série bien-aimée avant l’arrivée du prochain chapitre.

En tant qu’alternative futuriste de la série Modern Warfare, Black Ops a offert cinq jeux principaux au fil des années, s’imposant comme un pilier incontournable de l’héritage Call of Duty.

Voici notre classement de chaque jeu Black Ops classé du pire au meilleur.

Les meilleurs jeux Black Ops

5. Black Ops 4

Activision

Année : 2018

: 2018 Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, PC

: PlayStation 4, Xbox One, PC Modes : Multijoueur, Zombies, Blackout

: Multijoueur, Zombies, Blackout Score Metacritic : 83

Le lancement controversé de Black Ops 4 découle du fait qu’il a été le premier titre principal de Call of Duty à être publié sans campagne. Cela a été difficile à accepter pour les fans de longue date, qui avaient l’impression de recevoir une offre amoindrie.

Le jeu a introduit de nombreuses nouveautés, notamment avec la première carte Battle Royale de Call of Duty et l’absence de régénération automatique de la santé. Ces changements témoignaient d’une volonté d’innover, non seulement dans la série Black Ops, mais dans Call of Duty en général.

Malheureusement, Black Ops 4 n’a que partiellement réussi à intégrer ces nouvelles fonctionnalités. Bien que Blackout ait été une expérience nouvelle prouvant que Call of Duty était prêt à s’adapter à la popularité croissante du genre Battle Royale, popularisé par Fortnite, cela restait un premier pas imparfait dans cette direction.

Le multijoueur était toujours aussi addictif, et avec le retour des Spécialistes, le jeu semblait renouer avec ses racines de style arcade. Des cartes emblématiques, comme Slums, étaient un ajout bienvenu, tout comme les armes et le gameplay. Nous avons encore de bons souvenirs de la destruction causée par le Maddox sur la carte Firing Range, instantanément reconnaissable.

Cependant, les joueurs étaient divisés sur les changements de santé qui ont entraîné un TTK qui reste le plus lent de la franchise à ce jour.

4. Black Ops Cold War

Activision

Année : 2020

: 2020 Plateformes : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Modes : Multijoueur, Zombies, Campagne

: Multijoueur, Zombies, Campagne Score Metacritic : 76

Compte tenu des problèmes de développement signalés entre Sledgehammer Games et Raven Software, c’est une agréable surprise que Cold War ait été aussi divertissant lors de sa sortie en 2020. Treyarch est intervenu pour diriger le développement entre les trois studios, et le résultat a été un solide jeu Call of Duty.

Le jeu propose la formule classique de Black Ops avec du multijoueur, une campagne et un mode Zombies. Bien que la campagne ait été largement oubliable, le mode Zombies a été salué pour l’introduction de l’intrigue mémorable du Dark Aether, qui se poursuit dans Black Ops 6.

Le multijoueur présentait des armes incroyablement amusantes et addictives à utiliser, comme l’AK-74u et le Krig 6. Avec un retour à un style de mouvement limité après Modern Warfare 2019, l’accent a été davantage mis sur la compétence avec les armes.

Cependant, les cartes ont laissé à désirer avec seulement huit disponibles au lancement. Heureusement, la situation des cartes s’est améliorée après le lancement, avec des classiques comme Raid, Standoff et Slums rejoignant finalement la rotation.

3. Black Ops

Activision

Année : 2010

: 2010 Plateformes : PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii, Nintendo DS

: PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii, Nintendo DS Modes : Multijoueur, Zombies, Campagne

: Multijoueur, Zombies, Campagne Score Metacritic : 87

Succéder au succès de Modern Warfare 2 en 2009 semblait être une tâche impossible à l’époque, mais Treyarch a relevé le défi en lançant la série Black Ops.

Pour commencer, le multijoueur était rempli d’innovations comme des emblèmes personnalisables, des armes et le mode studio, qui facilitait l’enregistrement et le partage de clips. Les développeurs ont également créé l’incroyablement populaire Nuketown en réponse aux cartes favorites des fans comme Shipment et Rust dans la série Modern Warfare.

La campagne nous a présenté Mason, Woods, Weaver, et d’autres personnages alors que les joueurs s’engageaient dans une mission secrète de la CIA pour traquer et contrecarrer les plans des agents soviétiques. Frank Woods a eu un tel impact dès le départ qu’il sera présent dans la campagne de Black Ops 6, quatorze ans après ses débuts.

En tant qu’adolescent qui rentrait de l’école pour s’attaquer au grind de prestige dans MW2, Black Ops 1 a prolongé ce sentiment de système de progression gratifiant. Nous pouvons encore nous souvenir de chaque emblème de Prestige, même 14 ans plus tard.

Bien qu’il reste fidèle à ce qui a rendu MW2 génial, il a su développer sa propre identité, le faisant sentir plus qu’un simple reskin des années 1960 de son prédécesseur.

Avec une nouvelle intrigue de campagne, un mode multijoueur emblématique et un mode Zombies addictif, il n’est pas surprenant que Call of Duty ait donné le feu vert à une suite et ait établi Black Ops comme une série récurrente au sein de la franchise.

2. Black Ops 3

Activision

Année : 2015

: 2015 Plateformes : PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC

: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC Modes : Multijoueur, Zombies, Campagne, Nightmares

: Multijoueur, Zombies, Campagne, Nightmares Score Metacritic : 81

Au milieu du mouvement controversé des exo-suits qui a envahi Call of Duty après Advanced Warfare, Black Ops 3 a su le maîtriser. La version de Treyarch du mouvement boosté offrait un sens du mouvement palpitant, permettant des actions créatives en multijoueur, surtout lorsqu’on y ajoutait le wall running et les glissades.

Le jeu a également introduit les Spécialistes, des personnages uniques avec des capacités adaptées à différents styles de jeu. Cela a ajouté une nouvelle dimension au gameplay de CoD, surtout en jouant à des modes basés sur des objectifs sur des cartes visuellement époustouflantes et soigneusement conçues en trois voies.

L’expérience Zombies de Black Ops 3 est largement considérée comme l’apogée du mode, offrant aux joueurs six cartes incroyables et Zombies Chronicles, qui a remasterisé des classiques comme Kino Der Toten, Origins et Verruckt.

D’un autre côté, le mouvement exo n’était pas si populaire parmi les vétérans de CoD qui préféraient un gameplay au sol, et la campagne était décevante compte tenu des normes élevées de Treyarch.

1. Black Ops 2

Activision

Année : 2012

: 2012 Plateformes : PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U

: PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U Modes : Multijoueur, Zombies, Campagne

: Multijoueur, Zombies, Campagne Score Metacritic : 83

Largement considéré comme le joyau de la franchise Call of Duty, Black Ops 2 a établi un véritable défini difficile à renouveler pour la série, et ce dès son deuxième opus.

Les cartes Zombies Origins et Mob of the Dead sont souvent citées parmi les meilleures cartes Zombies de tous les temps. Cela témoigne de la richesse de l’offre offerte aux fans en 2012.

L’histoire de la campagne était suffisamment captivante pour maintenir les joueurs en haleine du début à la fin, mais sa nouveauté résidait dans la possibilité d’expérimenter des chemins narratifs ramifiés, avec vos décisions influençant l’histoire pour la première fois.

Le système Pick 10 a complètement révolutionné le mécanisme de création de classe, donnant aux joueurs plus de contrôle que jamais sur leurs équipements. Les armes et les cartes formaient un mariage parfait. Express, Raid et Standoff ne sont que quelques-unes des cartes qui ont défini l’expérience multijoueur.

La cerise sur le gâteau de Black Ops 2 était l’introduction du mode Ranked, le premier mode compétitif dédié de Call of Duty, offrant aux fans hardcore un endroit parfait pour grind jusqu’à la prochaine sortie annuelle.

Les rumeurs suggèrent que Call of Duty 2025 pourrait être une suite de BO2, vous n’aurez donc peut-être pas à attendre longtemps pour la prochaine entrée de la série, avec deux titres Black Ops potentiellement à venir coup sur coup.