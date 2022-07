La classe Warzone avec le moins de recul du jeu

Ludovic Quinson . Dernière mise à jour: 26 juil. 2022

L’expert de Call of Duty “WhosImmortal” a révélé la classe Warzone avec le plus faible recul et la plus facile à utiliser sur le Battle Royale.

La prochaine grande mise à jour Rechargée de la saison 4 de Warzone va apporter une multitude de changements, avec notamment l’introduction du nouveau fusil d’assaut Vargo-S qui pourrait avoir un impact significatif sur la méta du jeu.

Cependant, chaque fois qu’un changement majeur s’est produit dans la méta, les joueurs cherchent alors directement quelles sont les nouvelles armes les plus efficaces.

Mais récemment, au lieu de se creuser la tête à l’idée de chercher la nouvelle méta à la mode, l’expert de Warzone, WhosImmortal, a préféré se lancer à la recherche de la classe la plus facile à utiliser sur le Battle Royale.

Activision La Grau 5.56 est une arme extrêmement précise dans Warzone.

Et après plusieurs essais, il a finalement estimé que la Grau 5.56 était l’arme la plus facile à utiliser dans Warzone grâce à son faible recul et à la dispersion de ses balles.

“Vous allez tirer tout droit. Ce truc est tellement facile à utiliser. Très peu de recul.“

La classe la plus facile à utiliser dans Warzone

Bouche : Silencieux monolithique

: Silencieux monolithique Canon : Tempus 26.4″ Archange

: Tempus 26.4″ Archange Laser : Laser tactique

: Laser tactique Accessoire canon : Poignée avant de commando

: Poignée avant de commando Chargeur : Chargeur de 50 cartouches

Après avoir effectué plusieurs parties avec cette classe, WhosImmortal a décrit la Grau 5.56 comme son “arme préférée” dans Warzone.

Alors si vous êtes à la recherche d’une arme facile à utiliser, n’hésitez pas et reproduisez dès maintenant cette classe.