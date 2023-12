Cette classe akimbo hallucinante one shot tout dans Warzone

Une nouvelle classe Akimbo a émergé dans la méta Warzone, et son potentiel destructeur est impressionnant. Découvrez comment faire un carnage avec de simples pistolets.

Lorsqu’on demande aux joueurs quelle est la meilleure catégorie d’arme dans Warzone, la majorité pensent immédiatement aux mitraillette ou aux fusils d’assaut. Et si les adeptes d’armes moins conventionnelles peuvent même citer les fusils de combat ou encore les fusils tactiques, personne ne mettrait une pièce sur les armes de poing.

Depuis que l’atout Surarmement est activé par défaut dans Warzone, il semble n’y avoir aucune raison de s’encombrer avec des pistolets, souvent jugés à raison comme des armes au potentiel bien inférieur à toutes les autres catégories.

Pourtant, un revolver semble sur le point de prendre en otage la méta, grâce à une classe surpuissante qui permet de one shot avec une facilité déconcertante. Sans plus attendre, découvrez la classe Tyr Akimbo qui sera bientôt incontournable.

Cette classe Akimbo Tyr est terrifiante dans Warzone

Cette classe hors du commun a été partagée par le streamer MiziTW sur Twitter/X, accompagnée d’un petit clip démontrant en quelques secondes seulement la puissance hallucinante du Tyr lorsqu’il est joué en Akimbo.

Voici les accessoires à équipe pour cette classe Tyr :

Canon : Canon long et lourd ZIU-16

Laser : Laser intégré CS15 Scarlet

Munitions : Munitions Snake Shot 12,7×55 mm

Gâchette : Fureur d’Ullr

Poignée arrière : Tyr Akimbo

Cette classe hors du commun repose avant tout sur deux accessoires du revolver Tyr :

La poignée arrière Tyr Akimbo est la clé du loadout, puisqu’elle permet tout simplement de porter un pistolet dans chaque main, donnant une puissance de feu hallucinante au Tyr… ou plutôt aux Tyr.

Les munitions Snake Shot 12,7×55 mm sont la deuxième star de cette classe. Au prix d’un énorme nerf de portée, ces balles augmentent considérablement les dégâts et la précision de vos Tyr. Vous l’aurez compris, cette classe tient plus du fusil à pompe que du sniper.

Pour compléter le tout, on équipe un Laser Intégré CS15 Scarlet pour plus de précision et pour un bonus au délai sprint to fire, un Canon ZIU-16 pour regagner un peu de la portée perdue par les Snake Shot, et une Gâchette Fureur d’Ullr qui offre un énorme boost à la cadence de tir et à la réactivité de l’arme.

Avec cette classe et en cherchant le combat rapproché, le Tyr en Akimbo est tout bonnement capable de one shot vos ennemis avec une facilité déconcertante.

