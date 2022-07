Des changements importants du slide cancel semblent se confirmer pour Modern Warfare 2 et Warzone 2

Le célèbre streamer, FaZe Swagg, a récemment dévoilé comment Modern Warfare 2 allait mettre en œuvre quelques changements à son gameplay de base afin de l’aider, ainsi que Warzone 2, à se démarquer du reboot de 2019 et de l’expérience traditionnelle que nous connaissons du Battle Royale.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est déjà l’un des CoD les plus attendus de l’histoire de la franchise et ce nouvel opus vise à apporter une campagne intense, plus de folie pour le multijoueur, ainsi que la suite très attendue de Warzone.

Les joueurs sont donc bien évidemment impatients de voir comment le jeu va réagir, car chaque nouvel opus apporte à chaque fois son lot de modifications subtiles au gameplay de base afin de se différencier des précédents jeux.

Et récemment, le streamer FaZe Swagg a pu mettre la main en avant-première sur ce nouveau CoD et il en a profité pour décrire les changements de mouvement qui vont être apportés par Infinity Ward.

Modern Warfare 2 va modifier le slide cancel

Il a déjà été suggéré à plusieurs reprises que les développeurs souhaitaient modifier la mécanique du slide cancel voire même la supprimer complètement. Et récemment, Swagg a peut-être confirmé ces informations par inadvertance.

Alors qu’il regardait une vidéo de compilation de clips sur Warzone avec un membre FaZe, Santana, vers la fin de la vidéo, Swagg a commencé à parler des mouvements de Modern Warfare 2.

“Comme je l’ai dit, j’ai joué à Modern Warfare 2 mon frère, ça se jouait littéralement comme Modern Warfare 2019. Il procure la même sensation.”

Swagg a ensuite précisé que ce n’est pas tout fait pareil cependant : “Le mouvement est différent. Vous avez le plongeon de dauphin maintenant, vous avez cet aspect dans le jeu.”

Et lorsque Santana a interrogé Swagg en lui demandant s’il y avait encore la présence du cancel slide dans le jeu, Swagg a répondu : “Pas comme vous le pensez.”

Le streamer a ensuite conclu en disant que le slide cancel n’existait même pas avant d’être découvert pour la première fois dans Warzone. Il se demande donc si de nouvelles mécaniques seront découvertes dans Modern Warfare 2/Warzone 2.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps avant de le savoir puisque la sortie de Modern Warfare 2 est prévue pour le 28 octobre 2022. Warzone 2 devrait également sortir cette année, mais il se pourrait que ce soit peu de temps après la sortie du jeu principal.