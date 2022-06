Un changement des snipers dans Modern Warfare 2 demandé par la communauté

Les fusils de sniper sont un élément essentiel de la franchise Call of Duty depuis des années. Mais des joueurs ont révélé les changements qu’ils souhaitent voir apporter à ce type d’arme dans Modern Warfare 2.

Le tir au sniper dans Call of Duty n’est pas le style de jeu le plus facile, mais une fois que l’on s’y est habitué, ils peuvent souvent complètement dominer le jeu. Au fil des ans, nous avons eu quelques snipers emblématiques, dont l’Intervention et le M40A3, que les joueurs ont utilisés à merveille.

Cependant, au lieu de se concentrer sur des armes spécifiques, les joueurs révèlent les changements qu’ils souhaitent voir apporter aux mécaniques des snipers dans Modern Warfare 2, afin de rendre l’expérience plus agréable.

La date de sortie de Modern Warfare 2, le 28 octobre, approche à grands pas. Les discussions autour des changements que les joueurs veulent voir dans la prochaine itération de la franchise Call of Duty commencent à se multiplier.

Les dernières, sur le subreddit Modern Warfare 2, concernent un débat sur de nouvelles mécaniques pour les snipers dans le jeu. Les joueurs ont donné leur avis sur ce que les développeurs doivent faire pour créer un pool d’armes de sniper équilibré.

Changer les mécaniques de snipers pour Modern Warfare 2 ?

Pour commencer, l’un des principaux points de discorde de la communauté semble tourner autour de la vitesse des ADS. Un joueur explique que le SPR de Modern Warfare est un exemple de ce que les développeurs devraient éviter : “Je n’ai pas besoin de voir pendant encore deux ans des gens se balader avec un SPR à canon scié qui vise plus vite qu’un SMG et peut one shot dans tout le haut du torse, non merci !”.

Alors que le quickscoping est un style de jeu utile pour ceux qui maîtrisent la technique, la plupart des joueurs dans les commentaires ont convenu que le SPR a poussé les choses trop loin. Cela a suscité une autre discussion entre les joueurs qui ont débattu de la séparation de ces types d’armes en deux catégories.

Modern Warfare avait la catégorie des fusils de sniper et celle des fusils de tireur d’élite. Certains joueurs pensent que c’était une bonne chose, car ces armes étaient divisées en fonction de leur utilisation prévue. Par exemple, les snipers sont destinés à une utilisation à longue portée et font plus de dégâts, tandis que les fusils sont destinés à un style de jeu plus agressif et à moyenne portée.

D’autres pensent que le fait d’avoir deux catégories conduirait à un autre déséquilibre des snipers dans Modern Warfare 2, car la supériorité des fusils de tireur d’élite rendrait les fusils de sniper obsolètes.