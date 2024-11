Ce changement dans Black Ops 6 pourrait facilement remédier à la progression lente d’XP

Black Ops 6 a la solution idéale pour accélérer la progression d’XP sous les yeux, et ce n’est ni un week-end Double XP ni davantage de jetons.

Chaque nouvelle sortie de Call of Duty incite les fans à plonger dans le multijoueur pour grimper dans les niveaux. Que vous cherchiez à être le premier à atteindre le rang de Maître Prestige ou simplement à débloquer les armes nécessaires pour Warzone, la montée en niveau demande toujours beaucoup de temps.

Et cette année avec Black Ops 6, les joueurs se plaignent constamment de la lenteur du processus. Le week-end Double XP initial et l’intégration des jetons hérités des jeux précédents ont été utiles, mais une fois passé le niveau 30, la progression devient extrêmement laborieuse.

Cependant, Treyarch dispose d’une solution parfaite pour remédier à ce problème, et ce n’est pas une augmentation permanente d’événements Double XP ni une distribution massive de jetons. La solution ? Récompenser davantage les joueurs qui jouent les objectifs.

Que ce soit en ramassant une plaque dans le mode Élimination confirmée, en plantant une bombe dans Recherche & Destruction, ou en capturant la zone dans Point stratégique, augmenter les gains d’XP liés aux objectifs du mode de jeu pourrait considérablement améliorer le grind des fans.

Récompenser les objectifs en partie et non les kills

Depuis des années, les joueurs réclament une meilleure reconnaissance pour ceux qui jouent les objectifs. Aujourd’hui encore, ceux qui se concentrent sur les objectifs et mènent leur équipe sortent des parties avec les mêmes gains d’XP que ceux qui utilisent ces modes pour accumuler des éliminations.

En rapport: Black Ops 6 devrait enfin corriger une fonctionnalité détestée par les joueurs

“Ils devraient offrir un bonus d’XP conséquent aux joueurs ayant le meilleur score d’objectif dans chaque équipe“, propose l’utilisateur Reddit miketwentyone. “Cela pourrait inciter les gens à jouer pour gagner, plutôt que pour les camouflages ou les kills.“

Un autre joueur ajoute : “Les éliminations sont beaucoup trop récompensées par rapport aux objectifs.” Un troisième commente : “Les valeurs des points doivent être augmentées.“

De nombreux joueurs rapportent actuellement qu’ils gagnent entre 8 000 et 10 000 XP par partie, avec au moins 30 éliminations et un temps significatif passé sur les objectifs. Et cela, sans utiliser de jetons Double XP.

Fait intéressant, bien que les joueurs se plaignent de la quantité d’XP nécessaire pour monter en niveau, Black Ops 6 a en réalité réduit ce nombre par rapport aux jeux précédents. Par exemple, dans Black Ops 4, il fallait un total de 1 457 200 XP pour atteindre le Prestige. Dans Black Ops 6, ce chiffre est descendu à environ 1,15 million d’XP.

Cependant, la lenteur ressentie après le niveau 30 décourage de nombreux joueurs à chercher à atteindre plusieurs prestiges. En augmentant les points liés aux objectifs, doubler les gains pour capturer des plaques ou ajouter 100 points pour planter une bombe par exemple, les objectifs deviendraient alors un aspect central du gameplay.

Cette modification est simple et surtout efficace sur le papier. Elle pourrait totalement transformer l’expérience multijoueur de Black Ops 6. En mettant l’accent sur le jeu d’équipe et les objectifs, Treyarch inciterait les joueurs à adopter un gameplay plus stratégique tout en rendant la progression plus gratifiante.