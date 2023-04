Cette surprenante classe Warzone 2 remet au goût du jour une arme de Black Ops 2

Le célèbre créateur de contenu TheKoreanSavage, a récemment reproduit une célèbre mitrailleuse de Black Ops 2, le HAMR, mais dans Warzone 2.

Warzone 2 dispose d’une abondance d’options d’armes que les joueurs peuvent utiliser avec de nombreux classiques de Call of Duty, telles que la MP5 qui est maintenant connue sous le nom de Lachmann Sub, le M4, et même l’AUG.

Mais récemment, l’expert de Warzone 2 et créateur de contenu TheKoreanSavage a découvert un moyen de reproduire une mitrailleuse mythique de Black Ops 2 dans le Battle Royale.

Connu pour ses dégâts élevés et son faible recul, le HAMR était très apprécié par les joueurs sur Black Ops 2.

Et si cette arme n’est pas présente dans Warzone 2, TheKoreanSavage affirme que sa nouvelle classe du TAQ-V est “presque identique” au HAMR de BO2.

La classe “HAMR” de TheKoreanSavage dans Warzone 2

Laser : Laser FSS OLE-V

Bouche : Eight-Point Flash Hide

Accessoire canon : Poignée Bipod V9

Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches

Poignée arrière : Poignée de combat FSS

Pour cette classe du TAQ-V “HAMR”, TheKoreanSavage recommande d’utiliser le Laser FSS OLE-V afin d’améliorer la visée et la vitesse de passage de la course à la visée, ainsi que le Silencieux Eight-Point Flash Hide pour réduire le recul et rendre l’arme aussi stable que la mitrailleuse de Black Ops 2.

Pour imiter le grand chargeur du HAMR, le Chargeur à tambour de 50 cartouches est essentiel.

La Poignée Bipod V9 augmentera encore la stabilité du recul, reproduisant ainsi le faible recul du HAMR de Black Ops 2 tandis que la Poignée de combat FSS fournit un coup de pouce supplémentaire pour contrôler le recul.

Alors si vous avez envie d’essayer quelque chose de nouveau dans Warzone 2, n’hésitez pas à reproduire cette classe du TAQ-V qui vous rappellera sûrement des souvenirs d’enfance de Black Ops 2.