Cette mitrailleuse de Warzone 2 pourrait bientôt remplacer la RPK

Le créateur de contenu WhosImmortal a mis en avant une mitrailleuse qui pourrait remplacer la RPK au cours de la Saison 2 de Warzone 2.

Aux yeux de WhosImmortal, la RPK “est de loin la meilleure arme actuellement” grâce à son recul assez facilement contrôlable et à sa puissance de feu. Alors que la mitrailleuse est au sommet du classement depuis la sortie de Warzone 2, encore aujourd’hui elle reste très prisée, avec un stupéfiant taux de sélection de 18,2 % selon WZRanked.

Néanmoins, même si son règne semble être fait pour durer, aucune arme ne reste au sommet pour toujours. Chaque mise à jour saisonnière des différents opus de la franchise s’accompagne d’un équilibrage et la Saison 2 n’y fera pas exception.

Le coup d’envoi de la Saison 2 ayant été reporté au 15 février, c’est le moment ou jamais de trouver une alternative à la RPK au cas où la mitrailleuse reçoit un nerf.

WhosImmortal couronne une nouvelle mitrailleuse sur Warzone 2

Convaincu de l’imminence d’un nerf de la RPK, WhosImmortal a dressé une liste de potentielles remplaçantes. À l’aide des données fournies par sym.gg, le youtubeur a comparé le TTK du TAQ 56, du Kastov 762, de la RPK, de la Rapp H et de la Sakin MG38.

Il a rapidement exclu le TAQ-56 et le Kastov 762 en raison de leurs TTK plus lents, laissant en tête de liste la Sakin MG38 et la Rapp H.

Le RAPP H est plus performant que la Sakin pour ce qui est des combats à courte et à longue distance, mais son recul plus difficile à contrôler, ce qui fait de la Sakin la meilleure option. “La Sakin est l’une des mitrailleuses les plus faciles à utiliser, elle offre un excellent contrôle et j’aime vraiment l’utiliser”, a-t-il confié.

Voici le chargement de la Sakin MG38 de WhosImmortal :

Canon : Bruen Silver Series 20″ (+0,32 poids, +0,31 longueur)

Bouche : Kastovia DX90 (-0,90 poids, +0,65 longueur)

Lunette : Aim OP-V4 (-0,59 poids, -1,65 position des yeux)

Accessoire canon : FTAC Ripper 56 (+0,49 poids, +0,21 pouce)

Poignée arrière : Film de Poignée Bruen G35 (+0,71 poids, +0,25 largeur)

Le youtubeur s’est concentré sur l’optimisation du potentiel de l’arme dans les combats à longue portée et la réduction du recul à longue distance.

“Ce truc est super facile à utiliser. Il a un faible recul à 40 mètres, 80 mètres et 120 mètres, ça n’a pas d’importance. Vous allez pouvoir frire avec ce truc, c’est absolument un choix de premier ordre à longue portée”, a-t-il ajouté.