Cette mitraillette discrète de Warzone 2 est surpuissante à courte distance

Le célèbre créateur de contenu, Metaphor, a dévoilé la surpuissante classe d’une mitraillette bien trop sous-estimée par les joueurs de Warzone 2, le Vaznev-9k.

Alors que Warzone 2 n’en est qu’à ses débuts, certaines armes ont déjà assuré leur place dans la méta de la saison 1.

C’est notamment le cas des mitraillettes Fennec 45 et Lachmann Sub qui s’imposent comme les choix les plus dominants à courte portée.

Cependant, leur popularité a conduit une grande partie de la communauté à négliger d’autres options puissantes qui ont également le potentiel de dominer Al Mazrah.

Et récemment, le spécialiste de Warzone 2, Metaphor, a mis en lumière une mitraillette sous-utilisée qui, selon lui, est “surpuissante” dans les combats rapprochés, le Vaznev-9k.

La classe surpuissante du Vaznev-9k de Metaphor dans Warzone 2

Laser : Laser FSS OLE-V

Crosse : Crosse Markeev R7

Poignée arrière : Poignée True-Tac

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

Bien que Metaphor reconnaisse que le Vaznev n’est peut-être pas à la hauteur dans un 1v1 contre un joueur possédant la Fennec 45, il estime que cette arme sera redoutable durant les longs duels impliquant plus d’un ennemi.

De plus, Metaphor pense que le Vaznev est plus “fiable” que la Fennec dans l’ensemble et qu’il a même une meilleure capacité de recharge et pourtant, son taux de sélection n’est que de 1,2% selon WZRanked.

Alors, si vous souhaitez devancer les autres joueurs, utilisez le Vaznev dès maintenant et devenez le précurseur de la prochaine méta du Battle Royale.