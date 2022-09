Cette île pourrait parfaitement remplacer Rebirth dans Warzone 2

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Un joueur Warzone pense avoir trouvé l’île idéale qui existe réellement pour devenir la nouvelle carte Resurgence dans Warzone 2.

Warzone 2 va officiellement sortir le 16 novembre et ce nouveau Battle Royale de Call of Duty va apporter de nombreuses nouveautés avec notamment une toute nouvelle carte, Al Mazrah ainsi qu’un certain nombre de fonctionnalités différentes.

Alors que l’excitation ne cesse de grandir chaque jour, une récente fuite selon laquelle Rebirth Island et Fortune’s Keep disparaîtront de Warzone a fortement inquiété les joueurs.

Cela dit, les fans ont eu le temps de réfléchir à ce qu’ils attendaient de Warzone 2 Resurgence, et l’un d’entre eux a peut-être trouvé le nouveau cadre idéal pour une nouvelle map de ce genre.

Un joueur Warzone trouve la nouvelle carte “Rebirth Island” pour Warzone 2

L’utilisateur Reddit Butterflychunks a récemment publié une image de Husøy, en Norvège, un petit village de pêcheurs situé sur une île au nord du pays scandinave, près de Tromsø.

Butterflychunks l’a décrite comme “une île assez petite avec une bonne couverture de bâtiments“, et si nous regardons de plus près, celle-ci semble avoir la même forme et la même taille que Rebirth Island, qui est basée sur l’emplacement réel de l’île d’Alcatraz.

Le seul problème signalé par Butterfly est l’absence d’un bâtiment principal, comme la célèbre prison, bien que la carte puisse être adaptée pour en inclure un si les développeurs le souhaitent.

Husøy pourrait donc constituer une carte Resurgence totalement viable pour Warzone 2, et nous savons que les développeurs gardent actuellement un œil sur les messages des réseaux sociaux afin de trouver des choses à inclure dans le jeu.

La question est maintenant de savoir si cela pourrait se produire ou si les développeurs ont déjà un autre projet en tête.