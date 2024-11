Cette classe Warzone surclasse la concurrence à toute distance

L’arrivée des armes de Black Ops 6 dans Warzone a fait exploser la méta, mais l’expert de Call of Duty, WhosImmortal a révélé la meilleure combinaison d’armes possible afin d’obtenir le meilleur TTK.

La Saison 1 de Warzone est arrivée, et le jeu est enfin totalement intégré à BO6. Cela signifie que la gamme complète des armes du dernier jeu multijoueur de Treyarch peut désormais être utilisée sur Urzikstan et Area 99, ainsi que les armes MW2 et MW3.

Avec un choix parmi plus de 150 options, il n’est pas facile de savoir lesquelles sont les meilleures. Heureusement, le spécialiste de Warzone WhosImmortal a révélé quelles sont les deux armes qui surpassent toutes les autres en termes de TTK.

Dans sa vidéo du 17 novembre, il a analysé les statistiques de chaque arme et a constaté que l’AK-74 est le choix le plus fiable à moyenne et longue portée. Son TTK est pratiquement identique à celui de l’AMES-85 et de l’AS VAL jusqu’à environ 35 mètres, mais elle conserve son efficacité à bien plus longue distance, ce qui en fait l’arme la plus constante jusqu’à 60 mètres.

Pour ce qui est de l’option à courte portée, les choses sont beaucoup plus claires et nettes. La Jackal PDW tue près d’une demi-seconde plus vite que son concurrent le plus proche, la Saug, jusqu’à 12 mètres. Cette mitraillette est ensuite au coude à coude avec des armes comme la KSV jusqu’à 20 mètres, c’est-à-dire là où se déroulent la plupart des duels à courte distance.

Si l’on en croit les chiffres, l’AK-74 et le Jackal PDW sont donc les armes qui tuent le plus rapidement dans cette nouvelle ère de Warzone. Découvrez ci-dessous les classes de WhoImmortal pour ces deux armes :

AK-74

Lunette : Jason Armory x2

: Jason Armory x2 Bouche : Silencieux

: Silencieux Accessoire canon : Poignée avant verticale

: Poignée avant verticale Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Mods de tir : Munitions haute pression 5.45x39mm

Jackal PDW

Bouche : Silencieux

: Silencieux Canon : Canon renforcé

: Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant de ranger

: Poignée avant de ranger Chargeur : Chargeur étendu II

: Chargeur étendu II Crosse : Crosse équilibrée

Pour utiliser l’AK-74 et la Jackal PDW dans une même classe, vous devrez équiper le joker Surarmement. WhosImmortal assure que cela en vaut largement la peine, car ces deux armes forment un duo mortel. Si vous visez avec précision, vous serez pratiquement imbattable, quelle que soit la distance.

La méta va continuer d’évoluer avec les prochaines mises à jour et l’introduction de nouvelles armes. Cependant, pour la Saison 1, l’association de l’AK-74 avec la Jackal PDW reste un choix sûr et terriblement efficace.