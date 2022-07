Cette classe Warzone de la Carabine Cooper a un TTK impressionnant

Vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau dans Warzone ? Essayez alors la Carabine Cooper de Vanguard qui pourrait bien s’imposer dans la méta.

Au cours des derniers mois, la méta de Warzone a été complètement envahie par les armes de Vanguard. Des armes comme le NZ-41, le Marco 5 ou encore le KG M40 ont notamment totalement pollué les parties.

Et si certains joueurs ont essayé de faire revenir des armes de Modern Warfare et de Black Ops Cold War, il ne reste malheureusement plus que quelques options encore viables provenant de ces deux opus.

Mais parmi les armes de Vanguard, certaines moins en vue comme la Carabine Cooper par exemple est en réalité un choix extrêmement solide.

La classe Carabine Cooper qui domine le TTK dans Warzone

Si ce fusil d’assaut est assez populaire avec un taux de sélection de 4,15 sur WZRanked, son K/D est cependant assez faible puisqu’il n’est que de 0,86.

Mais récemment, le spécialiste de Warzone, WhosImmortal, s’est plongé dans la puissance de cette arme, affirmant qu’elle est très puissante à la fois à moyenne et longue portée.

Il l’a ensuite prouvé en montrant que cette arme a un TTK d’environ 0,75ms dans les 30 premiers mètres.

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Cooper Personnalisé 22″

: Cooper Personnalisé 22″ Lunette : G16 x2,5

: G16 x2,5 Crosse : Ragdoll G45 Squelettique

: Ragdoll G45 Squelettique Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs à tambour de 60 cartouches de 9mm

: Chargeurs à tambour de 60 cartouches de 9mm Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée hachurée

: Poignée hachurée Atout : Poignée ferme

: Poignée ferme Atout 2 : Chargé à bloc

Et voilà pour la nouvelle classe à faire de la Carabine Cooper. Alors si vous souhaitez prendre de l’avance sur vos adversaires, adoptez alors cette arme le plus tôt possible.