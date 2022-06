Cette classe pourrait rendre l’UGM-8 incontournable sur Warzone

Alors que le Marco 5 compte déjà parmi les armes les plus présentes sur Warzone, ce n’est pas le cas de l’UGM-8, qui peine encore à convaincre. Néanmoins cela pourrait bientôt changer grâce à cette classe.

De l’arrivée de Bonne Fortune, à la transformation de Caldera en passant par de nouveaux modes, la Saison 4 de Warzone a apporté une pléthore de nouveautés en jeu. Néanmoins, comme toujours, c’est surtout l’arrivée de nouvelles armes qui attire tous les regards.

Alors que le traditionnel équilibrage qui a lieu à chaque début de saison pousse de nombreux joueurs à revoir leur copie faute de pouvoir compter sur leurs armes de prédilection, ces nouvelles armes représentent une séduisante opportunité.

Néanmoins si certaines parviennent d’entrée de jeu à se faire une place dans le quotidien des joueurs, ce n’est pas le cas pour toutes. Dès le premier jour le Marco 5 s’est fait une place dans la méta, devenant une alternative des plus sérieuses, malheureusement, l’autre nouveau venu de la Saison 4, l’UGM-8, n’a pas eu cette chance.

Pour cette mitrailleuse avec son winrate de 5,97 et son K/D de 1.51 à tout pour plaire, le tout c’est de l’équiper des bons accessoires pour lui permettre de briller.

IceManIsaac : le chargement “sans recul” de l’UGM-8 de la saison 4 de Warzone

Convaincu du potentiel de l’UGM-8, le streamer IceManIsaac a partagé la classe “sans recul” sur laquelle il mise pour transformer la mitrailleuse de Vanguard en une sorte de tourelle.

Pour lui, l’UGM-8 a tellement de potentiel que cette nouvelle arme risque de devenir “un problème” au cours de la Saison 4.

Comme on peut s’y attendre, l’UGM-8 s’épanouit à longue portée et dans une position bien établie. Il n’est pas conseillé de courir et de tirer, comme c’est le cas avec tous les LMG. De ce fait, il faut miser sur des accessoires en conséquence.

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Bernard XL214 736mm

Bernard XL214 736mm Lunette : SVT-40 PU Scope 3-6x

: SVT-40 PU Scope 3-6x Crosse : Mercier WT Ancre

: Mercier WT Ancre Accessoire canon : M1930 Strife Inclinée

: M1930 Strife Inclinée Type de munitions : Allongées

Allongées Chargeur : Chargeur de 125 cartouches de 6,5mm Sakura

: Chargeur de 125 cartouches de 6,5mm Sakura Poignée arrière : Bande Poignée – Pointillés

Bande Poignée – Pointillés Atout 1 : Tight Grip

: Tight Grip Atout 2 : On-Hand

Comme sa spécialité est la longue portée, les joueurs devront équiper un SMG en arme secondaire pour s’assurer de pouvoir gérer une fusillade à plus courte portée. Pour cela, il n’y a pas de meilleure option que le Marco 5.