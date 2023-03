Cette classe MW2 de ce pro CDL remplace parfaitement le Vaznev en Ranked

Après la MAJ Rechargée de la saison 2 de Modern Warfare 2, le pro de la CDL, Anthony ‘Shotzzy’ Cuevas-Castro a découvert la mitraillette parfaite qui peut rivaliser avec le Vaznev en Ranked.

Si la saison 3 de Modern Warfare 2 va réinitialiser les rangs du mode Ranked, les joueurs continuent de chercher les meilleures classes possible afin de gagner de précieux points de classement.

Alors que l’utilisation d’armes de premier plan comme le Vaznev et le TAQ-56 vous mettra dans les meilleures conditions possible, il arrive parfois qu’une arme se démarque et défie les choix méta.

Et récemment, Shotzzy, joueur pro d’OpTic Texas a révélé le potentiel de la mitraillette VEL 46 qui pourrait bien devenir un concurrent sérieux au Vazvev-9K.

La classe VEL 46 de Shotzzy dans le mode Ranked de MW2

Accessoire canon : Poignée Edge-47

Crosse : Crosse Demo RXT

Poignée arrière : Poignée Schlager Soldier

Chargeur : Chargeur de 30 cartouches

Grâce au Chargeur de 30 cartouches, la vitesse et la mobilité du VEL 46 augmentent considérablement et par conséquent, vous constaterez rapidement que cette arme est beaucoup plus facile à dompter que le Vaznev.

La Crosse Demo RXT et la Poignée Schlager Soldier augmentent à la fois la vitesse de visée et la vitesse de tir tandis que de son côté, la Poignée Edge-47 va améliorer la stabilisation du recul et la stabilité de visée du VEL 46, ce qui permettra d’abattre plus facilement les cibles à moyenne portée.

Alors si vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau dans le mode Ranked de MW2, reproduisez alors cette classe VEL 46 de Shotzzy.