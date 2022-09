Cette carte de Modern Warfare 2 abrite un easter egg symbolique

Avec une franchise aussi riche en histoire à disposition, les développeurs de Modern Warfare 2 n’ont pas laissé passer l’occasion de rendre hommage à une mission emblématique de Call of Duty avec la carte Farm 18.

Alors que le deuxième week-end de la bêta de Modern Warfare 2 est sur le point de commencer, les développeurs vont cette fois accueillir un plus grand nombre de joueurs, car la bêta n’est plus exclusive à la PlayStation. Les joueurs Xbox et PC qui bénéficient d’un accès anticipé pourront en effet découvrir ce nouvel opus dès le 22 septembre.

Et si tout au long du premier week-end, les joueurs PlayStation ont donné leur avis sur le jeu et pour le moment, le résultat semble mitigé, les fans ont cependant noté que la conception des cartes et le gameplay se sont nettement améliorés par rapport à Modern Warfare 2019, mais l’absence de quelques fonctionnalités recherchées continue d’être un problème.

Mais récemment, lors de la découverte de la carte Farm 18, un joueur s’est rendu sur le subreddit de Modern Warfare 2 afin de signaler que l’un des bâtiments accessibles est pratiquement identique à un bâtiment emblématique du tout premier jeu Call of Duty.

Le bâtiment en question date du tout premier Call of Duty sortie en 2003, et les fans de longue date de la franchise s’en souviendront pour la tristement célèbre mission Maison Pavlov ainsi que pour la carte multijoueur Pavlov.

Comme vous pouvez le voir sur les images côte à côte ci-dessus, les étranges similitudes sont plus qu’une simple coïncidence. Infinity Ward a certainement choisi de célébrer le décor emblématique de Call of Duty avec la carte Farm 18 de Modern Warfare 2.

Après la publication de cette découverte, les commentaires étaient remplis de joueurs se souvenant de cette carte emblématique : “C’est pas vrai ! C’est incroyable, c’est l’une de mes cartes préférées de COD1“.

La plupart des joueurs ont également profité de l’occasion pour se rappeler à quel point la mission de la Maison Pavlov était difficile : “Cette mission de campagne dans CoD1 était une telle douleur !“

Il ne fait aucun doute que l’évocation de la Maison Pavlov a suscité un élan de nostalgie chez certains joueurs. Il s’avère même que ce voyage dans le temps a amené un joueur à suggérer que les développeurs devraient “refaire d’autres cartes de CoD1“.

Cependant, cela ne devrait pas se faire avec cet opus, puisque selon les rumeurs, les cartes de Modern Warfare 2 (2009) seront entièrement intégrées sur Modern Warfare 2 (2022) après son lancement.