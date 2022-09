Cette arme oubliée de Warzone est pourtant parfaite pour les Solos

Le créateur de contenu Metaphor a désigné l’AK-47 de Black Ops Cold War comme le “parfait” fusil d’assaut pour s’illustrer en Solo au cours de la Saison 5 de Warzone.

Lorsqu’il s’agit de faire des ravages sur Warzone, les réflexes et l’adresse sont des compétences incontournables, mais pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut miser sur les bonnes armes et les bons accessoires.

Après tout, même avec un skill digne des meilleurs joueurs professionnels, si vous avez en main la pire arme du jeu, vous ne ferez pas long feu face à des adversaires qui ont misé sur des armes dévastatrices.

Si les armes les plus “méta” sont généralement celles qui sont les plus choisies par les joueurs de Warzone, certaines armes peuvent être tout aussi viables et puissantes sans pour autant atteindre un taux de sélection aussi élevé.

C’est certainement le cas de l’AK-47 de Black Ops Cold War, un fusil d’assaut très apprécié qui selon le créateur de contenu Metaphor, est “parfait” pour faire des ravages en Solo au cours de la Saison 5.

Metaphor révèle la classe de l’AK-47 de Cold War qui déchire dans la Saison 5 de Warzone

L’arme emblématique de Call of Duty a régulièrement flirté avec la méta au cours des dernières saisons, mais, dans la Saison 5, elle se retrouve loin des armes les plus utilisées. Actuellement, selon le site de statistiques WZRanked, son taux de sélection est de 0,7 %.

Cependant, les joueurs ne devraient pas l’écarter pour autant, Metaphor insistant sur le fait qu’il est “parfaitement utilisable” et “totalement méta”.

La classe de Metaphor

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : Canon RPK des Spetsnaz 20″

: Canon RPK des Spetsnaz 20″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Spetsnaz

: Poignée Spetsnaz Munitions : Chargeur de 45 cartouches

Bien sûr cette arme n’est pas sans défaut et les joueurs auront besoin d’un certain temps pour s’y habituer. Quoi qu’il en soit le jeu en vaut la chandelle, ce fusil d’assaut déchiquette les ennemis avec des dégâts élevés, une grande portée et une manipulation solide.

Étant donné que l’AK-47 fait des merveilles à moyenne portée, les joueurs peuvent opter aussi bien pour un fusil d’assaut que pour un sniper en tant qu’arme secondaire.