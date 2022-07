Cette arme de Warzone au TTK insensé pourrait bouleverser la méta

Alors que le coup d’envoi de la Saison 4 Rechargée de Warzone se profile à l’horizon, les joueurs tentent plus que jamais de trouver l’arme idéale pour se faire une place au soleil avant qu’un nouvel équilibrage vienne bouleverser la méta à nouveau.

Ces dernières semaines, la méta de Warzone Pacific a été dominée par des armes puissantes comme le STG-44, et le NZ-41. À présent que le NZ-41 a été nerf, les joueurs se cherchent des alternatives tout aussi dévastatrices.

Alors que la plupart des joueurs se sont tout naturellement tournés vers les SMG qui dominent la méta comme le Marco 5, ou l’H4 Blixen, certains cherchent à ratisser plus large, afin d’éviter de devoir revoir à nouveau leurs plans si les développeurs nerfent les armes les plus populaires avec la mise à jour Rechargée.

C’est ainsi que l’AS44 a commencé à faire parler de lui. Le créateur de contenu WhosImmortal a été l’un des premiers à l’avoir mis en avant, le présentant comme “l’une des armes les plus polyvalentes” de la Saison 4.

Pour lui ce fusil d’assaut à tout pour plaire, et équipé des bons accessoires il pourrait sans peine rivaliser avec les armes les plus populaires du battle royale.

L’AS44 pourrait se faire une place sur Warzone

Ces derniers jours, l’AS44 a été mis en avant par un certain nombre de créateurs de contenu en raison de son TTK des plus décents et de sa cadence de tir particulièrement rapide.

Bien que le fusil d’assaut puisse être accessoirisé pour maximiser son TTK et fonctionner comme un SMG, il a un recul assez important qu’il faut prendre en compte. Gardant ça en tête, le youtubeur WhosImmortal a eu l’idée de 2 classes qui permettent à l’AS44 de faire des ravages à courte et à longue portée.

Classe à courte portée

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : Impératrice Falchion A

: Impératrice Falchion A Lunette : G16 x2,5

: G16 x2,5 Crosse : ZAC Squelettique

: ZAC Squelettique Accessoire canon : Garde-main M1941

: Garde-main M1941 Chargeur : Chargeur de 50 cartouches 7,62 Gorenko

: Chargeur de 50 cartouches 7,62 Gorenko Type de munitions : Subsonique

: Subsonique Poignée arrière : Ruban de poignée pointillé

: Ruban de poignée pointillé Atout : Gung-Ho

: Gung-Ho Atout 2 : On-Hand

Classe à longue portée

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Kovalevskaya 615mm

: Kovalevskaya 615mm Lunette : PU 3-6x SVT-40

PU 3-6x SVT-40 Crosse : Kovalevskaya personnalisée

: Kovalevskaya personnalisée Accessoire canon : Poignée Carver

: Poignée Carver Chargeur : Chargeur de 50 cartouches 7,62 Gorenko

: Chargeur de 50 cartouches 7,62 Gorenko Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Ruban de poignée pointillé

: Ruban de poignée pointillé Atout : Steady

: Steady Atout 2 : On-Hand

Pour l’heure, d’après WZRanked, l’AS44 n’a un taux de sélection que de 0,79, mais il est loin d’avoir été abandonné par la communauté Warzone. Reste à voir s’il parviendra à faire ses preuves sur le battle royale pour bénéficier d’un regain d’intérêt.