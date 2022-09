Cet emblématique killstreak de Modern Warfare 2 semble de retour

Modern Warfare 2 est attendu très prochainement et de plus en plus de détails commencent à apparaître. Et dans une récente vidéo du jeu, Infinity Ward a laissé entendre qu’un célèbre killstreak pourrait faire son grand retour.

Le nom de Modern Warfare 2 évoque de nombreux souvenirs pour les joueurs CoD de longue date, qu’il s’agisse des armes emblématiques ou des cartes adorées dont on se souvient encore aujourd’hui.

Il n’est donc pas surprenant que l’on espère que Modern Warfare 2 (2022) verra le retour de plusieurs des caractéristiques les plus populaires du premier opus de 2009.

Et récemment, une nouvelle bande-annonce suggère que l’un des killstreaks les plus emblématiques de la franchise pourrait faire son retour.

L’AC-130 de retour dans Modern Warfare 2 ?

Infinity Ward a diffusé une courte vidéo sur les réseaux sociaux afin de promouvoir l’accès anticipé à la campagne. Et directement, les fans ont remarqué la vue familière d’un AC-130 détruisant un bâtiment.

L’AC-130 est apparu pour la première fois comme un killstreak mortel dans le mode multijoueur de MW2 et dans de nombreuses versions ultérieures, parfois sous le nom de “Hélicoptère de combat”.

Au vu de ces images, nous pouvons supposer qu’une nouvelle mission de la campagne placera les joueurs derrière la tourelle d’un AC-130. Il est donc fortement possible que l’AC-130 soit également disponible en tant que killstreak dans le multijoueur de Modern Warfare 2.

En 2009, les joueurs devaient accumuler 11 éliminations de suite afin d’obtenir ce killstreak redoutable qui pouvait bouleverser le cours d’une partie.

Toutefois, il est important de préciser que tout ceci n’est que spéculation, car Infinity Ward n’a pas encore confirmé si oui ou non l’AC-130 figurera dans le mode multijoueur de Modern Warfare 2.

Cependant, nous en saurons probablement plus lors du Call of Duty Next prévu le 15 septembre, et lors du lancement de la bêta le lendemain.