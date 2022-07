Cet ancien sniper méta de Warzone est parfait pour Bonne Fortune

Ludovic Quinson . Dernière mise à jour: 24 juil. 2022

L’ancien champion du monde de Call of Duty, TeeP, pense avoir trouvé la classe parfaite d’un ancien sniper pour dominer sur la nouvelle carte de Warzone, Fortune’s Keep.

Tyler “TeeP” Polchow a fait ses armes dans le monde professionnel de Call of Duty avant de s’attaquer au monde du Battle Royale avec Blackout avant de poursuivre son règne de terreur dans Warzone.

Sa réputation d’être l’un des joueurs avec la meilleure intelligence de jeu (acquise au cours de son impressionnante carrière de joueur et d’une période plus courte en tant qu’entraîneur) est bien méritée, et lorsqu’il donne des conseils, vous pouvez compter sur leur justesse.

Et récemment, il s’est attaqué à la nouvelle carte du Battle Royale, Bonne Fortune (ou Fortune’s Keep en anglais) et a partagé ce qu’il pense être la meilleure classe de sniper pour cette carte au rythme effréné.

La meilleure classe sniper selon TeeP sur Bonne Fortune

Bien que cela ne semble pas être le choix idéal au premier abord, l’ancien vainqueur du CoD Champs sur Ghosts a révélé pourquoi le Kar98k de Modern Warfare a toujours ce qu’il faut pour être une force dominante sur une carte qui n’est pas aussi grande que Caldera.

Dans une vidéo publiée le 19 juillet sur sa chaîne YouTube, TeeP s’est déchaîné avec l’emblématique fusil à lunette rapide en éliminant 21 personnes et en remportant la victoire sans verser une seule goutte de sueur.

Alors si vous souhaitez essayer cette classe de l’ancien pro de CoD, découvrez les accessoires que vous devez équiper.

Canon : Singuard personnalisé 27.6″

: Singuard personnalisé 27.6″ Laser : Laser tactique

: Laser tactique Lunette : Lunette de tireur d’élite

: Lunette de tireur d’élite Poignée arrière : Bande Poignée – Pointillés

: Bande Poignée – Pointillés Atout : Tour de passe-passe

Tout dans cette classe est conçu pour augmenter la vitesse du sniper tout en étant capable de prendre des tirs faciles si vous êtes assez précis pour cibler la tête.

Comme la plupart des classes sur Bonne Fortune et Rebirth Island, nous vous conseillons d’associer à cette une arme une bonne mitraillette afin d’être efficace à courte portée.