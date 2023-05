Cette lunette méconnue sur Warzone 2 surpasse pourtant l’Aim OP-V4

Le populaire créateur de contenu Sally is a Dog a mis la main sur une lunette complètement sous-estimée sur Warzone 2 qui, selon lui, est tout aussi performante que l’Aim OP-V4, voire même meilleure dans certaines situations.

Alors que la Saison 3 de Warzone 2 est déjà bien entamée, pour ce qui est de tirer leur épingle du jeu avec des armes puissantes, capables d’infliger de lourds dégâts, les joueurs ont plus que l’embarras du choix. D’autant plus que la dernière mise à jour saisonnière en a rajouté une couche en introduisant deux nouvelles armes, le Cronen Squall et le FJX Imperium, qui se sont rapidement fait une place dans la méta.

En effet, à l’heure actuelle, la méta est dominée par la Vaznev-9K et le Cronen Squall, avec des classes composées d’accessoires assez similaires pour les deux.

Dans le cas du Cronen, la majorité des joueurs ont opté pour l’Aim OP-V4, une lunette qui a fait ses preuves à maintes reprises. C’est un accessoire populaire qui est rapidement devenu incontournable dans de nombreuses classes, mais la récente découverte d’un créateur de contenu pourrait bien changer la donne …

Une lunette sous-estimée pourrait bouleverser la méta de Warzone 2

Alors que tous les joueurs ne jurent que par l’Aim OP-V4, le créateur de contenu Sally is a Dog a mis en lumière une autre lunette qui n’est quasiment pas utilisée sur le battle royale, mais qui est tout aussi performante que l’OP-V4, la SZ Recharge-DX.

“Cette lunette a un champ de vision très clair et je pense qu’elle offre à peu près le même recul visuel que l’Aim OP-V4”, a déclaré le youtubeur dans sa vidéo du 1er mai tout en affirmant que les joueurs se sont précipités sur l’OP-V4 plus à cause d’un effet de mode que pour ses performances.

Après l’avoir utilisé dans une partie, il a ajouté que la lunette est “tout aussi performante” que l’Aim OP-V4, mais qu’elle permet d’avoir une vision “plus large”, ce qui est un avantage dans les combats à longue portée.

D’ordinaire, les joueurs de Warzone 2 optent pour une autre lunette que si l’une des lunettes disponibles sur le battle royale devient extrêmement puissante du jour au lendemain. Néanmoins, la SZ Recharge-DX parviendra peut-être à se faire une place avant l’arrivée de la Saison 3 Rechargée.