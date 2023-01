Ces armes pourraient détrôner le combo Fennec/RPK sur Warzone 2

Le créateur de contenu FaZe Swagg, a partagé des alternatives à la RPK et à la Fennec, de quoi faire face à l’arrivée de la Saison 2 de Warzone 2 et à l’équilibrage qui va avec.

De nombreux joueurs de Warzone 2 fondent tous leurs espoirs dans la Saison 2, espérant entre autres qu’elle viendra à bout des multiples bugs qui leur empoisonnent le quotidien, mais aussi qu’elle tordra le cou à cette ennuyeux méta de la RPK et de la Fennec, un combo qui est jugé un peu trop présent sur le battle royale.

Avec un nouvel équilibrage la méta du battle royale devrait être complétement bouleversée et certains tenants du titre pourraient enfin chuter de leur piédestal, ce qui pousserait les joueurs a revoir leur copie. La question est alors de dénicher dès maintenant les armes de demain.

Le choix est complexe car ce ne sont pas les options qui manquent, mais certains créateurs de contenu comme FaZe Swagg ont déjà leur petite idée sur la question. Pour le membre du FaZe Clan, les joueurs devraient tout miser sur un combo Kastov 762 / Lachmann Sub.

FaZe Swagg met en avant un nouveau combo pour la Saison 2 de Warzone 2

FaZe Swagg affirme que cette classe du Kastov 762 est “dégoûtante”, affirmant qu’il est “presque sûr qu’il tue plus vite que le RPK, il faut juste réussir ses coups”.

Pour réussir ses tirs, FaZe Swagg a tout fait pour que le Kastov 762 n’ait “aucun recul”, grâce à des accessoires comme la FTAC Ripper 56 et le Polarfire-S. Pour rivaliser avec la RPK et la Fennec, Swagg combine ce Kastov avec la Lachmann Sub.

Les meilleurs accessoires à utiliser pour le Kastov 762

Canon : Canon KAS-10 584MM

Bouche : Polarfire-S

Lunette : SZ Sigma-IV

Poignée arrière : FTAC Ripper 56

Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Pour la Lachmann Sub, il vise encore une fois à réduire le recul de l’arme et à la rendre plus précise, tout en conservant sa mobilité.

Pour le recul et la précision, la poignée arrière Lachmann TCG-10 est un excellent choix et le FTAC M-Sub 12″ aidera également, tout en augmentant la portée des dégâts et la vitesse des balles de l’arme.

Le laser VLK LZR 7MW et le Chargeur de 40 cartouches terminent joliment cette classe, offrant une mobilité et un grand chargeur pour abattre plusieurs ennemis.

Les meilleurs accessoires du Lachmann Sub

Laser : VLK LZR 7MW

Canon : FTAC M-Sub 12″

Chargeur : Chargeur de 50 cartouches

Poignée arrière : Lachmann TCG-10

Crosse : LM Stockless Mod

FaZe Swagg est parvenu à réaliser 26 éliminations sur Warzone 2 en misant sur ce combo, qui semble valoir la peine d’être essayé, surtout si vous en avez assez d’utiliser la RPK et la Fennec.