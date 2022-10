Ce streamer français est le meilleur joueur Warzone du monde sur Bonne Fortune

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le streamer français, KiGuNiiN est actuellement le meilleur joueur Warzone au monde sur la carte Bonne Fortune (ou Fortune’s Keep), affichant des statistiques totalement folles.

Alors que la sortie de Warzone 2.0 se rapproche de plus en plus, de nombreux joueurs et streamers continuent de profiter du Battle Royale actuel, et certains cherchent même à battre des records.

Et récemment, le streamer KiGuNiiN membre du ApeX Clan s’est distingué puisqu’il est devenu le 1er joueur mondial Warzone sur la carte Bonne Fortune selon le site Sweats.

KiGuNiiN est le meilleur joueur Warzone sur Bonne Fortune

Le 19 octobre 2022, KiGuNiiN a publié un tweet dans lequel il montre le classement des meilleurs joueurs Warzone sur la carte Fortune’s Keep, et surprise, il était le numéro un.

Et si la performance d’être le meilleur joueur du monde sur une carte est déjà quelque chose d’extraordinaire, KiGuNiiN affiche en plus des statistiques totalement hallucinantes avec notamment un taux de victoire de 53% et un K/D de 12.03.

Son record de kills est également spectaculaire puisqu’il s’élève à 48.

Il est toujours bon de voir la France aussi bien représentée sur Warzone et nous espérons voir KiGuNiiN continuer de briller sur Warzone 2.0 qui sortira officiellement le 16 novembre.