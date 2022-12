Ce skin CDL de MW2 semble être la nouvelle “Roze 2.0” de Warzone 2

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le skin de l’équipe LA Thieves de la Call of Duty League est l’un des articles les plus achetés actuellement, car ce dernier ressemble avec le tristement célèbre skin Roze de Warzone.

La saga du skin Warzone de Roze est connue de toutes les personnes qui ont joué au premier Warzone original. Le skin sombre et monochrome se fondait dans les zones ombragées de Verdansk et Caldera, rendant l’identification et l’élimination des joueurs le portant incroyablement difficiles.

Et alors que l’on pensait que ce skin était définitivement mort avec la première version de Warzone, les joueurs de Warzone 2.0 pensent avoir trouvé une nouvelle alternative.

L’article continue après la publicité

En effet, depuis la sortie du skin de l’équipe CDL, LA Thieves, le 29 novembre dernier, celui-ci a rapidement été comparé à Roze en raison de son esthétique sombre.

De nombreux utilisateurs Reddit ont fait des comparaisons, et certains ont souligné que ce skin figurait dans les meilleures ventes Steam lors des dernières 24 heures, ce qui n’est pas anodin.

Un nouveau skin Roze dans Warzone 2 ?

Selon un joueur, si le skin LA Thieves se vend bien mieux que les autres, c’est parce que les joueurs pensent qu’il sera “méta” et plus difficile à détecter.

“Les gens l’achètent uniquement parce que le skin est super foncé”, a-t-il déclaré. “Ils veulent avoir une alternative au skin Roze de WZ1“.

L’article continue après la publicité

Après la découverte de ce skin, de nombreux joueurs ont également critiqué sa conception, affirmant que le nombre de problèmes causés par Roze dans le premier Warzone aurait dû empêcher la conception d’un skin similaire.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’un d’eux a commenté : “Mettez n’importe quel skin sombre comme ça, immobile, dans une grotte ou n’importe quel endroit sombre et il aura le même effet que le skin Roze“.

Cependant, d’autres ont fait valoir que le skin sera moins efficace dans Warzone 2, principalement parce que l’éclairage du jeu est meilleur que celui de son prédécesseur et qu’il y a moins de zones ombragées où la visibilité est réduite.

L’article continue après la publicité

Un fan a notamment déclaré : “Les zones sombres n’aident pas trop dans ce jeu, l’éclairage est bien meilleur, c’est presque une gêne maintenant“.

Alors que le skin de LA Thieves devienne méta et par conséquent un problème à l’avenir est une autre question, mais, compte tenu de la façon dont il s’est vendu, les joueurs peuvent certainement s’attendre à le rencontrer fréquemment à la fois dans MW2 et Warzone 2 dans les semaines et les mois à venir.