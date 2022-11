Ce puissant fusil d’assaut de Warzone 2 est l’arme la plus facile à utiliser

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Grâce à certains accessoires et à son recul relativement facile à gérer, le TAQ-56 de Warzone 2 semble avoir remporté le titre de l’arme la plus facile à utiliser dans la saison 1.

Bien que les armes qui infligent un maximum de dégâts sont généralement des options très utilisées par les fans dans Warzone 2, depuis quelque temps, les joueurs à plutôt tendance à se tourner vers des armes dotées d’une excellente précision.

Souvent, nous avons vu des armes précises et faciles à contrôler, comme la Grau et l’Automate, devenir les plus populaires du premier Warzone.

Et cette tendance semble se poursuivre dans Warzone 2 puisqu’actuellement, les deux armes les plus populaires de la saison 1 sont le M4 et le TAQ-56.

Ces deux fusils d’assaut sont d’excellentes armes à longue et moyenne portée qui peuvent être utilisées facilement sur le terrain d’Al Mazrah. Cependant, bien que le M4 soit l’arme la plus populaire dans Warzone 2, l’expert de CoD, IceManIsaac estime que le TAQ-56 est en fait plus facile à utiliser.

La classe TAQ-56 d’IceManIsaac sur Warzone 2

Canon : Canon Toundra Pro 17.5″

Bouche : Komodo lourd

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Munitions : Munitions perforantes 5.56

Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

IceManIsaac souligne que le TAQ-56 est une arme à très faible recul. Plus important encore, elle conserve un ADS rapide et une vitesse de mouvement rapide sans sacrifier d’autres attributs tout en ayant un faible recul. Cela en fait alors une arme polyvalente, parfaite pour tous les joueurs.

Le modèle de recul de base du TAQ-56 est facile à dompter, mais avec le FTAC Ripper 56 et le Komodo lourd, le fusil d’assaut devient instantanément l’arme la plus facile à utiliser dans la saison 1 de Warzone 2.

Même à 50 mètres, IceManIsaac assure que vous pouvez atteindre les cibles avec le viseur de base, car le recul est beaucoup plus faible sans le fait d’avoir une lunette qui grossit votre vue.

Les cinq accessoires utilisés sont tous réglés à fond vers le haut et vers la droite dans les réglages. Cela donne ainsi la priorité au contrôle du recul et à la portée des dégâts du TAQ-56 à longue portée dans Warzone 2.