Ce pistolet oublié de Warzone pourrait totalement remplacer les mitraillettes

Il ne vous reste maintenant plus qu’à reproduire cette classe si vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau sur le Battle Royale.

Bien qu’il n’ait pas la vitesse de tir de ses concurrents, ce pistolet possède cependant un gros punch et un grand chargeur, ce qui en fait une option solide pour enchaîner les combats consécutifs.

Découvrez donc sans plus attendre, les accessoires utilisés par Swagg sur sa classe du Desert Eagle.

Et rapidement, le streamer est totalement tombé sous le charme de ce pistolet qu’il a jugé surpuissant. “Très bien, le Deagle est en fait assez bon. C’est vraiment amusant” a-t-il dit.

Il en faut beaucoup pour qu’un joueur comme Swagg soit impressionné par une arme de Warzone. En tant que vétéran de la scène, il a tout vu depuis l’époque du DMR et du Fusil à pompe enflammé jusqu’à l’époque actuelle de l’Owen et du H4 Blixen.

by Ludovic Quinson