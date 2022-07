Ce fusil d’assaut surprise de Warzone serait parfait pour Bonne Fortune

Gaston Cuny . Dernière mise à jour: 25 juil. 2022

Call of Duty

Tyler “TeeP” Polchow est un ancien joueur professionnel sur Call of Duty qui s’est reconverti en tant que streamer sur Warzone et il ne manque pas d’être encore très performant, surtout sur la carte Bonne Fortune qu’il semble bien maîtriser depuis sa sortie il y a quelques semaines. En plus, il pense avoir trouvé la meilleure arme pour réaliser des parties avec beaucoup d’éliminations.

TeeP terrorise réellement toutes les parties de Warzone dans lesquelles il tombe lorsqu’il lance sur Bonne Fortune. Pour lui, c’est simplement une nouvelle arène à conquérir suite à Verdansk, Rebirth Island et Caldera.

Récemment, il a déjà révélé le meilleur fusil de précision à utiliser sur le battle royale pour entrer dans la peau d’un membre de FaZe Clan pendant quelques minutes mais il va désormais vous dévoiler son secret pour obtenir plus de 20 éliminations lors de chacune de vos parties, grâce à une seule arme.

Un fusil d’assaut de Black Ops Cold War est parfait pour TeeP sur Bonne Fortune

Dans la Saison 4, on a très peu entendu parler de l’AK-47 de Call of Duty: Black Ops Cold War qui a été remplacée par des classiques de Vanguard comme le NZ-41 ou le KG M40 par exemple. Mais pour l’ancien joueur pro, cette arme serait réellement parfaite dans vos classes en tant qu’arme principale pour enchaîner les kills sur Fortune’s Keep.

“Je m’amuse beaucoup avec cette arme en ce moment”, a annoncé TeeP suite à une victoire sur la nouvelle carte avec un total impressionnant de 29 éliminations.

Cette fois-ci, le créateur de contenu ne détaille pas vraiment les détails de sa classe avec notamment les accessoires utilisés sur l’AK-47 mais nous avons toujours un guide pour vous par rapport à cette arme.

Vous pouvez au moins donner quelques chances à cette arme un peu oubliée de la communauté depuis la domination de l’armurerie de Vanguard !