Les cartes Zombies qui doivent revenir dans Black Ops 6

Black Ops 6 marque le grand retour du mode Zombies basé sur un système de manches, avec deux cartes passionnantes au lancement et d’autres prévues dans les mises à jour saisonnières.

Au fil des ans, les joueurs ont passé des centaines d’heures sur de nombreuses cartes emblématiques de Call of Duty Zombies, et Treyarch n’hésite pas à les ressusciter, comme nous l’avons vu avec Zombies Chronicles dans BO3. Cela fait un moment que nous n’avons pas eu une expérience classique avec des manches, alors avec le retour de ce format tant apprécié dans Black Ops 6, voici les cartes que nous souhaitons voir revenir.

“Five” (Black Ops)

Activision Five a permis aux joueurs de prendre le contrôle de personnalités politiques à l’époque de la guerre froide.

Pour commencer, il y a Five, une carte du premier Black Ops devenue célèbre pour être l’une des plus difficiles à survivre. Non seulement à cause du voleur qui se téléporte pour voler vos armes, mais aussi à cause des espaces très restreints.

Five vous mettait dans la peau de quatre figures politiques américaines pendant la Guerre froide : John F. Kennedy, Robert McNamara, Richard Nixon et Fidel Castro. La carte se déroulait au Pentagone, où ces figures historiques devaient protéger le bâtiment de la Défense américaine.

Elle n’a pas été revue depuis le Black Ops original, et avec Black Ops 6 se déroulant dans le contexte de l’après-Guerre froide, avec des figures politiques comme Bill Clinton, George H. W. Bush, Colin Powell et Saddam Hussein, c’est le moment idéal pour la ramener.

Buried (Black Ops 2)

Activision Buried n’a pas été vu depuis Black Ops 2.

Située dans une ville souterraine de l’Ouest sauvage, Buried est rapidement devenue une carte emblématique grâce à son charme inquiétant et à son personnage non jouable attachant, Arthur, également connu sous le nom du Géant.

L’arme spéciale de la carte, le Paralyzer, était également très populaire. Cette arme avait des munitions illimitées avec un système de refroidissement, et en plus de ralentir et tuer les zombies, elle permettait aussi de s’élever en tirant à ses pieds. Cette mécanique permettait de survoler les barricades et d’atteindre facilement des endroits élevés.

Buried a également introduit le Pistolet laser II, une évolution puissante de l’arme spéciale emblématique qui tire en rafales de trois coups.

Il y avait beaucoup de choses à aimer dans Buried, de son manoir hanté avec ses fantômes effrayants à son design complexe qui rendait difficile la survie aux manches élevées. Elle n’a pas été revue en intégralité depuis Black Ops 2, à part une petite section dans Revelations (Black Ops 3), ce qui fait de Black Ops 6 une excellente occasion de la remastériser.

Shadows of Evil (Black Ops 3)

Activision Une carte avec un thème Lovecraftien fort.

Shadows of Evil était la carte de lancement de Black Ops 3, se déroulant dans la ville fictive de Morg City dans les années 1940. Le cadre des années 1940 et le thème de l’horreur lovecraftienne donnaient à la carte beaucoup de caractère, avec une musique mémorable, des personnages marquants, et une direction artistique unique. C’était une carte originale qui a également introduit de nouveaux ennemis, comme les Margwas et les Parasites, ces derniers étant de retour dans Black Ops 6.

L’antagoniste de la carte, le Shadowman, ajoutait à l’atmosphère mystique, sans oublier le calmar géant dans le ciel qui ressemblait à Cthulhu, une créature cosmique fictive créée par H. P. Lovecraft.

Shadows of Evil a également introduit les joueurs au Sanglot de Veuve, qui est devenu un atout très apprécié, ainsi que les GobbleGums, qui feront leur retour dans BO6.

Der Eisendrache (Black Ops 3)

Activision Der Eisendrache était une grande carte avec beaucoup de choses à découvrir.

Der Eisendrache de Black Ops 3 était une carte phénoménale située dans un château autrichien, avec un excellent agencement et l’une des armes spéciales les plus amusantes de tous les temps, la Colère des Anciens.

Il s’agissait d’un arc et de flèches qui pouvaient être améliorés en versions élémentaires, similaires aux bâtons d’Origins. L’amélioration de l’arc occupait les joueurs et offrait beaucoup de rejouabilité à la carte. Elle comportait également le Ragnarok DG-4, des piques gravitationnelles infligeant de lourds dégâts de zone.

La carte ramenait la machine Der Wunderfizz d’Origins, ainsi que le type d’ennemi Panzersoldat, créant des moments de jeu difficiles. De plus, Der Eisendrache avait un excellent easter egg avec un boss final difficile, qui était toujours amusant à essayer de battre.

Zetsubou No Shima (Black Ops 3)

Activision Des expériences étranges sont menées dans l’installation située sur l’île abandonnée de Zetsubou No Shima.

Une autre carte de Black Ops 3, Zetsubou No Shima, était située sur une île abandonnée dans l’océan Pacifique, créant une scène mystérieuse et effrayante. Elle donnait l’impression d’être une suite à l’iconique Shi No Numa, avec des zombies japonais et des sections extérieures envahies par l’eau et la végétation.

Il y avait de nombreuses fonctionnalités uniques, comme l’arme spéciale KT-4, la possibilité de nager pour la première fois dans une carte Zombies, un nouveau masque à gaz à fabriquer pour se protéger des nuages de spores toxiques, le type d’ennemi Thrasher, et les araignées qui remplaçaient les Hellhounds.

En parlant de ces arthropodes, il y avait aussi un mini-boss araignée géant caché que les joueurs pouvaient affronter pour obtenir un matériau d’amélioration pour le KT-4 et le Sanglot de Veuve gratuitement.

Nuketown Zombies (Black Ops 2)

Activision Nuketown est sans doute la carte de Call of Duty la plus emblématique de tous les temps.

Enfin, nous avons opté pour Nuketown Zombies, qui est la carte la plus susceptible de revenir dans cette liste, car la carte emblématique a déjà été confirmée pour le mode multijoueur.

Elle a été vue pour la dernière fois dans Black Ops 2 et n’est rien d’autre que la carte multijoueur réinventée pour le mode Zombies. C’était simple mais amusant de survivre dessus, car bien qu’il n’y ait pas d’easter egg ou d’arme spéciale élaborées, c’était une carte petite et familière pour que les joueurs prennent plaisir à relever le défi de survivre à des manches élevées.

Ce serait génial de la voir revenir dans Black Ops 6, simplement pour offrir aux joueurs une petite carte simple à apprécier, qui rappelle les origines du mode.

Les cartes de Black Ops 3 dominent principalement cette liste, car elles n’ont jamais été remastérisées, alors que la majorité des cartes de Black Ops 1 et 2 ont été ramenées d’une manière ou d’une autre.

Les cartes récemment remastérisées comme Call of the Dead (Tag der Toten dans Black Ops 3) et Nach der Untoten (Die Maschine dans Black Ops 4) ont été exclues de cette liste.

Terminus présente de nombreuses similitudes avec Mob of the Dead, tandis que Liberty Falls semble s’inspirer de la carte Ville de TranZit, c’est pourquoi nous avons également décidé de les omettre de cette liste.