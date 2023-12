La carte Urzikstan de Warzone comportera 100 joueurs, les développeurs s’expriment

Les développeurs de Warzone ont expliqué pourquoi la nouvelle carte Urzikstan allait réunir seulement 100 joueurs lors de son lancement.

La saison 1 de Warzone débutera officiellement le mercredi 6 décembre, inaugurant toute une série de changements. Parmi eux, l’arrivée d’une toute nouvelle carte, Urzikstan.

Cette nouvelle carte introduira une variété de lieux, y compris urbains, ruraux et suburbains. Et à mesure que sa sortie approche, de plus en plus d’informations sur Urzikstan émergent en ligne.

Et récemment, CharlieIntel a révélé que la nouvelle carte de Warzone sera lancée avec un nombre de 100 joueurs.

Si cela peut s’avérer bénéfique puisqu’Urzikstan est apparemment 20% plus petite qu’Al Mazrah, pour les fans, cette nouvelle n’est pas la bienvenue.

Les développeurs de Warzone expliquent pourquoi le nombre de joueurs d’Urzikstan s’arrête à 100

Selon la streameuse Twitch Smixie qui a communiqué avec les développeurs du Battle Royale, la restriction du nombre de joueurs pour Urzikstan représente un “choix créatif” de la part de l’équipe de développement.

“Avec une carte plus petite et des cercles plus rapides, ainsi que de l’ajout de fusées éclairantes et de jetons de goulag, l’espoir est que 100 joueurs serviront bien la carte.” La streameuse a cependant noté que les développeurs sont ouverts à ajuster le nombre de joueurs au fil du temps si un tel changement s’avère nécessaire.

Les fidèles de Warzone ont déjà exprimé leur mécontentement face au nombre de joueurs pour Urzikstan.

Une personne a écrit sous le post de CharlieIntel, “Big L. La carte est énorme, on ne verra jamais d’autres équipes.“

Un autre fan a répondu, “Seulement 100, quoi ?” Beaucoup ont suggéré que ce nombre devrait augmenter à au moins 120 joueurs par partie.

Cependant, certains voient la carte plus petite et le nombre de joueurs réduit comme une bonne amélioration.

“Quand je pense à combien la partie nord-ouest de la carte Al Mazrah était déserte et peu peuplée, c’est une énorme amélioration.“

D’autres ont souligné que ce changement devrait aider avec les temps d’attente entre les parties.

Quoi qu’il en soit, les joueurs pourront bientôt juger par eux-mêmes si ces changements améliorent l’expérience ou non puisque cette nouvelle carte Warzone arrive le 6 décembre à l’occasion de la saison 1.