Tout ce que l’on sait sur la carte Terminus du mode Zombies de Black Ops 6

Terminus est l’une des cartes de lancement du mode Zombies de Black Ops 6, ramenant l’amusement basé sur les rounds au mode des morts-vivants.

Black Ops 6 approche à grands pas et nous découvrons de plus en plus de détails à l’approche du 25 octobre, y compris des teasers pour le mode Zombies. Nous savons qu’il y aura deux cartes de lancement : Liberty Falls et Terminus.

Voici tout ce que nous savons sur Terminus jusqu’à présent.

Localisation et détails de la carte Terminus de Black Ops 6

Terminus sera une carte de lancement basée sur des rounds pour le mode Zombies de Black Ops 6 et se situe sur une île-prison isolée dans l’océan Pacifique. La carte a été révélée lors du Xbox Showcase 2024, où nous avons eu un premier aperçu de cette île sombre et pluvieuse, ainsi que des personnages jouables : Gigori Weaver, Elizabeth Grey, Mac Carver et Maya Aguinaldo.

La prison est connue sous le nom de Black Cite, et l’équipe a pour objectif de s’échapper du complexe. Lors du showcase, nous avons vu quelques courtes séquences de gameplay montrant les personnages combattant les Zombies à l’intérieur et à l’extérieur de la prison.

À la fin de la bande-annonce, une vue panoramique révèle la carte plus large, et il semble que nous pourrons également descendre dans une zone de quai près de l’eau.

Terminus est-elle une refonte de Rebirth Island ?

Terminus est une toute nouvelle carte et non une refonte de Mob of the Dead, donc vous pouvez vous attendre à ce que cette île-prison ait une disposition complètement différente, bien qu’avec une ambiance similaire.

Nous avons eu plusieurs teasers pour le mode Zombies le 1er août, et la communauté a repéré une image de faible qualité de la carte Terminus ressemblant étrangement à Alcatraz. Cela a conduit beaucoup à comparer l’île à Mob of the Dead de Black Ops 2 Zombies ou à Rebirth Island dans Warzone, selon un post de Charlie Intel sur X.

Les développeurs ont révélé que les joueurs peuvent s’attendre à des fonctionnalités à la fois nouvelles et appréciées sur la carte, donc nous nous attendons à voir des atouts, des pièges et bien plus sur Terminus.

Nous nous attendons également à voir un Easter egg que les joueurs devront découvrir, et peut-être que le gros canon qui tire une essence violette dans la bande-annonce a quelque chose à voir avec cela.

Plus de détails sur Black Ops 6 et la carte Terminus seront révélés lors de l’événement Call of Duty Next, qui présentera également plus d’informations sur le multijoueur et potentiellement l’intégration du jeu dans Warzone.