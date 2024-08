Carte Zombies Liberty Falls de Black Ops 6 : trailer, emplacement, personnages, histoire…

Liberty Falls sera l’une des cartes disponibles au lancement du mode Zombies de Black Ops 6. Bien que les développeurs n’aient pas encore révélé tous les détails, certaines informations officielles et teasers nous permettent d’en savoir un peu plus.

Après la grande révélation de Terminus le 8 août, les développeurs ont également partagé des détails sur Liberty Falls, incluant un trailer qui dévoile comment cette carte s’intègre dans la trame du Dark Aether, tout en laissant entrevoir le retour d’une arme merveilleuse emblématique.

L’article continue après la publicité

Emplacement et taille de la carte Liberty Falls de Black Ops 6

Liberty Falls se situe dans une petite ville de Virginie-Occidentale, en pleine journée. La ville est ravagée par une invasion de zombies. Cette carte comportera plusieurs lieux clés tels qu’un Vidéo Club, un Motel, une Station-service, un Bowling, un Magasin de bandes dessinées et une Église. La carte est annoncée comme étant plus petite en comparaison avec l’immense carte Terminus.

L’article continue après la publicité

Même si elle semble plus simple, les joueurs peuvent s’attendre à découvrir de nombreux secrets, et la carte intégrera également la dimension du Dark Aether, ce qui augmentera sa taille et sa complexité.

L’article continue après la publicité

Trailer de Liberty Falls et histoire

Samantha Maxis a été corrompue par le Dark Aether après s’être héroïquement enfermée avec The Forsaken dans la chambre de confinement à la fin de Black Ops Cold War. Désormais corrompue, elle s’est échappée de la chambre située à Liberty Falls, déclenchant ainsi une nouvelle invasion de zombies.

Dans le trailer, Richtofen se réveille à Liberty Falls après un cauchemar qui lui rappelle la mort de sa femme et de son fils, dans laquelle Weaver et Sam ont joué un rôle. Il est ensuite informé de l’invasion et commence à agir, combattant les zombies avec le Wunderwaffe DG2, suggérant ainsi le retour de cette arme légendaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Richtofen est emporté par une brume violette, mais avant de disparaître, il dit à Sam qu’elle ne sera jamais libre. Cependant, la caméra se dirige vers la chambre de confinement où Samantha Maxis avait emprisonné The Forsaken, et nous l’entendons répondre : “Mais Edward, je le suis déjà”, alors que la chambre commence à se libérer.

Équipe de Liberty Falls

Cette carte proposera une équipe de personnages différente de celle de Terminus, dont l’équipe est décrite comme une “unité d’élite” envoyée pour enquêter sur l’invasion du Dark Aether en Virginie-Occidentale. On ne sait pas encore si cette unité d’élite désigne une équipe spécifique de personnages ou la sélection d’opérateurs que les joueurs pourront choisir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Liberty Falls aura-t-elle un easter egg ?

Oui, les développeurs ont confirmé que Liberty Falls aura sa propre quête principale. Celle-ci tournera autour de l’évasion de Samantha Maxis du Dark Aether, qui a provoqué l’invasion, ainsi que des plans du Projet Janus de Richtofen et de sa disparition après avoir été emportée par une brume violette dans le trailer cinématique.

Liberty Falls est-elle un remake de TranZit ?

Nous ne savons pas encore assez de choses sur la carte pour donner une réponse définitive, mais nous pensons qu’elle pourrait partager des thèmes similaires à ceux de la Ville de TranZit de Black Ops 2. Cela pourrait se produire de la même manière que Terminus présente des parallèles avec Mob of the Dead sans pour autant être un remake.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certains joueurs ont spéculé que l’Église de Liberty Falls pourrait être la même que celle de la carte Buried dans Black Ops 2, mais rien n’a été confirmé, donc prenez cette information avec des pincettes.

Vous pouvez regarder le reveal de Liberty Falls en visionnant l’événement Call of Duty Next le 28 août, qui sera diffusé en direct sur les chaînes officielles de YouTube et Twitch de Call of Duty.

L’article continue après la publicité

Les développeurs révéleront plus de détails sur le mode Zombies, ainsi que sur le multijoueur et l’intégration très attendue de Warzone, qui promet d’apporter des changements majeurs au gameplay.