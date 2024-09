Carte Avalon de Warzone : fuites, teasers et plus

Alors que Verdansk fait son grand retour en 2025, il semble que Warzone se prépare à dévoiler une autre carte à grande échelle : Avalon.

Plutôt que de proposer une nouvelle carte pour le mode Battle Royale, l’intégration de Black Ops 6 nous apporte la toute nouvelle carte Area 99 dédiée pour le mode Resurgence, avec le très attendu retour de Verdansk prévu pour le printemps. Bien que rien ne soit encore officiel, des teasers en jeu et des fuites laissent présager l’arrivée d’Avalon.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur la carte Avalon dans Warzone, y compris sa date de sortie potentielle, son cadre et les cartes de Call of Duty qu’elle pourrait inclure.

Qu’est-ce qu’Avalon dans Warzone ?

Avalon est une région méditerranéenne dans l’univers de Call of Duty, où certaines cartes de Black Ops 6 sont situées. Le terrain d’entraînement disponible dans la bêta se trouve sur l’une de ses îles, et les cartes Skyline et Stakeout sont également situées sur Avalon. Il est fort probable que cette région fasse également partie de la campagne solo.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle indiquant qu’Avalon arrivera dans Warzone en tant que carte complète, les fuites massives d’août ont montré toute la région.

Activision

Quand Avalon arrivera-t-elle dans Warzone ?

D’après Insider Gaming, Avalon devrait arriver dans Warzone avec l’intégration de CoD 2025. Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, cette sortie est prévue pour novembre ou décembre 2025, quelques semaines après la sortie du jeu.

Comme aucune information officielle n’a été confirmée, il y a également une possibilité qu’Avalon soit entièrement abandonnée et ne fasse pas son apparition dans Warzone. Après tout, de nombreux joueurs pensaient que la carte géante des Plaines de l’Oural de Cold War serait intégrée au mode Battle Royale, mais elle a finalement été utilisée pour les modes à grande échelle et l’extension Outbreak.

Teasers d’Avalon

Le premier teaser en jeu est apparu sur Rebirth Island, où le nom d’Avalon pouvait être aperçu à l’intérieur du sous-marin qui apparaît pour les défis de BO6. De plus, le nom Avalon est également inscrit sur un post-it visible dans une récompense.

Ensuite, lors de la révélation officielle de Black Ops 6, les joueurs ont remarqué une carte d’une zone appelée Avalon. Un missile survole une vaste région lors de cette même révélation, et si l’on aligne les ponts, on peut voir qu’il survole Avalon, révélant une zone bien plus grande que ce qui est visible sur la carte.

Dans le terrain d’entraînement de la bêta, en descendant, vous pouvez retrouver cette même carte accompagnée de nombreuses autres plus petites, qui semblent représenter des zones d’Avalon.

Fuites d’Avalon

En août 2024, une version préliminaire de Black Ops 6 a été téléchargée dans la base de données PlayStation, et certains joueurs équipés de PS4 jailbreakées ont pu y accéder.

Bien que presque toute la bêta ait été révélée à travers ces fuites, les joueurs ont également eu accès à Avalon. Bien qu’elle paraisse encore inachevée, sans tous les détails, nous avons pu voir qu’elle est entièrement construite. C’est ainsi que nous savons que le terrain d’entraînement se situe sur l’une de ses îles.

La carte est en grande partie composée d’eau, avec des POI (points d’intérêt) situés sur des îles reliées par des ponts. Attendez-vous donc à de nombreux combats dans l’eau lorsque le cercle se refermera.

Plusieurs cartes emblématiques de Treyarch ont été repérées dans Avalon, notamment Outskirts de World at War, WMD et Hazard de Black Ops 1, Dig de Black Ops 2, et Hacienda de Black Ops 4.

Call of Duty 2025 est fortement soupçonné d’être un autre jeu Black Ops, avec l’intégration de toutes les cartes de Black Ops 2, de la même manière que Modern Warfare 3 a succédé directement à Modern Warfare 2 de 2022, ramenant toutes les cartes de 2009.

Restez donc à l’affût pour plus de détails sur cette carte prometteuse qui pourrait bien révolutionner l’expérience Warzone avec son cadre unique et ses cartes légendaires.