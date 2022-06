Les campeurs de Warzone dominent complètement Caldera

Les joueurs de Warzone déplorent le retour de Storage Town, car les campeurs ont gâché l’expérience et rendent difficile l’obtention du nouveau camouflage Death Prospector.

La Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific a offert aux joueurs une toute nouvelle carte pour le Battle Royale avec l’arrivée de Bonne Fortune mais cette mise à jour saisonnière a également apporté certains changements intéressants sur Caldera.

Les développeurs ont supprimé de grandes quantités d’eau, réduit la végétation de 50 % pour qu’elle soit un peu plus visible, et ont également apporté le POI Storage Town de Verdansk.

Naturellement, avec la renaissance d’une zone aussi populaire, de nombreux joueurs étaient très enthousiastes à l’idée d’aller y jeter un coup d’œil, et de s’emparer du nouveau camouflage Death Prospector lié à la zone. Cependant, l’expérience globale est devenue un cauchemar grâce aux campeurs.

Les campeurs dominent Storage Town dans Warzone

Sur Reddit, un utilisateur a exprimé son ennui avec la façon dont les joueurs réapparaissent autour de Storage Town, déclarant que cela les rend trop vulnérables aux ennemis qui campent près de cet endroit.

“Les réapparitions autour de Storage Town sont vraiment bizarres. Mourir et essayer de réapparaître à Storage Town est vraiment nul. C’est vraiment le même endroit, peu importe où tu es mort. “

Beaucoup de joueurs sont frustrés par cette nouvelle zone : “C’est une véritable torture d’essayer d’atteindre les 100 kills à Storage Town parce qu’on ne peut même pas y mettre les pieds.”

Un autre joueur, UtmostRegret, a déclaré avec sarcasme que les devs avaient réalisé “un sacré exploit” avec les changements de Storage Town. “Ils ont réussi à prendre l’un des POI les plus amusant et les plus intense d’une excellente carte, Verdansk, et à le transformer en POI le plus ennuyeux et le plus frustrant d’une carte médiocre, Caldera.”