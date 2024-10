Peut-on jouer à la campagne de Call of Duty Black Ops 6 en coop ?

Si vous vous lancez dans la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 et que vous vous demandez si un ami peut se joindre à vous, nous avons alors la réponse à votre question.

La campagne de Black Ops 6 est assez courte avec seulement quelques missions, dont certaines cachent des coffres-forts remplis d’argent. Avec le multijoueur prenant une place importante dans CoD, vous aimeriez sans doute savoir si vous pouvez parcourir l’histoire principale avec un ami.

Voici tous les détails sur le mode coopératif et multijoueur dans Call of Duty: Black Ops 6.

Peut-on jouer la campagne de CoD: Black Ops 6 en coop ?

Non, la campagne de Black Ops 6 n’est pas jouable en coop. Vous ne pourrez pas vous associer avec des amis pour accomplir les missions ensemble.

L’objectif de la campagne est de plonger pleinement dans l’histoire et l’évolution des personnages, rendant chaque mission plus intense et personnelle. Conçue pour une expérience solo, cette campagne suit la tradition de la majorité des jeux précédents de la franchise. Bien que certains joueurs puissent regretter l’absence de l’option coop pour les missions narratives, cela permet de vivre une aventure plus intime et centrée sur l’histoire.

Même si la franchise est réputée pour son multijoueur palpitant, ce nouvel opus met l’accent sur une histoire en solo. Une fois la campagne terminée, vous pourrez basculer vers les modes multijoueur ou Zombies pour profiter de l’action en coop.

Il y a bien plus à découvrir en dehors de la campagne. Pour ceux qui recherchent l’action multijoueur, vous pouvez plonger dans les modes classiques qui offrent une expérience compétitive intense.

Le mode Zombies est une autre excellente option pour jouer en coopération. Avec vos amis, affrontez des vagues d’ennemis morts-vivants dans une expérience de survie intense et stimulante, qui vous donnera envie de revenir encore et encore.