La campagne de Black Ops 6 nécessite une connexion internet permanente

Il a été révélé que Call of Duty: Black Ops 6 exigera une connexion internet active pour tous les modes, y compris la campagne solo, malgré l’absence d’éléments multijoueur.

Les campagnes de Call of Duty sont souvent un point d’entrée pour les fans avant de se plonger dans le cœur du jeu, à savoir les modes Warzone et multijoueur qui sont les contenus les plus populaires de la franchise.

Cela est particulièrement vrai pour les joueurs qui n’apprécient pas la nature frénétique du multijoueur, mais qui souhaitent tout de même profiter de l’action Call of Duty. Cependant, il a été confirmé que le jeu nécessitera une connexion internet même pour jouer à la campagne solo, une décision qui a déconcerté de nombreux joueurs.

Dans une réponse à une FAQ trouvée sur la page des éditions de Black Ops 6, Activision a expliqué cette décision concernant la connectivité en ligne :

“Pour offrir des visuels de la plus haute qualité tout en réduisant l’espace de stockage global du jeu sur votre disque dur, Call of Duty: Black Ops 6 utilisera le streaming de textures en continu dans tous les modes de jeu.

Cela signifie que vous aurez besoin d’une connexion internet continue pour jouer à n’importe quel mode, y compris la campagne. Si vous jouez sur console, la campagne peut être jouée sans abonnement premium comme le Game Pass Core ou le PlayStation Plus.“

Activision

De plus, de nombreux joueurs ont déjà exprimé leur frustration face à l’absence d’accès anticipé à la campagne de Black Ops 6. En effet, contrairement à Modern Warfare 3, qui a été proposé en accès anticipé pour les personnes ayant précommandé le jeu, Black Ops 6 ne bénéficiera pas de cette option.

Il est possible que ce retour aux anciennes pratiques soit une réponse aux critiques reçues par Modern Warfare 3, qui est devenu l’un des Call of Duty les plus mal notés de tous les temps, avec de nombreux avis basés principalement sur la campagne.

Black Ops 6 sortira le 25 octobre avec trois modes : Campagne, Multijoueur et Zombies, tous disponibles simultanément. Cette sortie regroupe tous les éléments qui ont fait la renommée de la franchise, mais avec cette nouvelle exigence de connexion internet constante, il reste à voir comment les fans réagiront à cette contrainte.